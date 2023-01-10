«Юридически невозможно»: В Госдуме оценили запрет депутатам ездить за рубеж
Поездки депутатов на отдых за рубеж во время проведения спецоперации недопустимы, но не с юридической, а с моральной точки зрения, сказал НСН Олег Смолин.
Деятельность чиновников и депутатов предполагает рабочие поездки за границу, отменять их нельзя, однако отдых за рубежом во время спецоперации действительно неприемлем. Об этом НСН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ввести единый запрет на поездки российских депутатов и чиновников за границу на время спецоперации. Смолин отметил, что поддерживает инициативу депутата с этической точки зрения.
«В такой ситуации ездить отдыхать на дорогие курорты для депутатов действительно непозволительно, но не юридически, а этически. Считаю, что оценку работы депутата должны давать, прежде всего, его избиратели. Что касается меня, я отдыхать за границу не езжу не только в такой, но и во многих других ситуациях», — сказал Смолин.
При этом собеседник НСН напомнил, что существует также деловые поездки за рубеж.
«Естественно, их никто отменять не может и не должен. Важно, чтобы они приносили некоторый результат», — подчеркнул депутат.
Смолин усомнился, что такой законопроект будет внесен в Госдуму, однако допустил, что соответствующие рекомендации лидеры фракций своим депутатам дадут. Что же касается скандальных фотографий, депутат предположил, что они свидетельствуют о невеликом уме их авторов.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал в Telegram поведение депутата областной думы Максима Васильева, записавшего скандальный видеопривет из Мексики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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