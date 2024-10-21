«Желаемое за действительное»: Корнейчук поспорил с Муртазиным о закупках iPhone

Россияне продолжают покупать технику Apple, в том числе iPhone, их продажи остаются на уровне, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил НСН, что, несмотря на данные о росте госзакупок iPhone в РФ, доля закупок этих гаджетов в штучном выражении упала до 4%. Корнейчук не согласился и отметил, что россияне продолжают покупать технику Apple.