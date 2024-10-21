«Желаемое за действительное»: Корнейчук поспорил с Муртазиным о закупках iPhone
Те россияне, которые всегда покупали и хотели пользоваться iPhone, будут продолжать это делать и не перейдут на другие смартфоны, отметил в эфире НСН Илья Корнейчук.
Россияне продолжают покупать технику Apple, в том числе iPhone, их продажи остаются на уровне, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сообщил НСН, что, несмотря на данные о росте госзакупок iPhone в РФ, доля закупок этих гаджетов в штучном выражении упала до 4%. Корнейчук не согласился и отметил, что россияне продолжают покупать технику Apple.
«Те, кто хотел покупать iPhone и пользуется iPhone, они пользовались и будут пользоваться iPhone и дальше, а также прочей техникой Apple. Те, кто хочет пользоваться устройством, которое не имеет таких диких ограничений, что даже телефоном оплатить нельзя, конечно будут переходить на Android. Те, кто хочет вообще выйти из западных экосистем, будут переходить на Huawei или «Авроры», чтобы там не было сервисов Google. Что касается Эльдара, он очень погружен в тему, но имеет репутацию человека, который не очень любит технику Apple. И это началось не два-три года назад, а довольно давно. Поэтому ориентироваться на то, что происходит с продажами Apple только на позицию Эльдара, наверное, может поставить вас в ситуацию, в которой вы выдадите желаемое Эльдаром за действительное. В реальности ситуация для Apple может быть не такой плохой на нашем рынке, как кажется. Потому что все эти смартфоны и ноутбуки как продавались на нашем рынке, так и продаются», – сказал Корнейчук.
Он также прокомментировал информацию «Известий» о том, что к Новому году ноутбуки и некоторые другие гаджеты в РФ подорожают на 10–15%. Корнейчук согласился с основными причинами роста цен и отметил, что в России действует фактор двойной инфляции.
«Что касается цен на технику, здесь в первую очередь экономические причины. Произошел ряд процессов, по причине которых произошла инфляция валют, то есть покупательская способность доллара и евро снизилась. Также видно по новостям подорожание по всей цепочки поставок. Литографы для производства микрочипов дорожают, каждая кремниевая пластина дорожает. Современный микрочип на современном техпроцессе дорожает, потому что стоит дороже литограф для его производства и пластина, из которой его нарезают. Также у нас есть фактор двойной инфляции. И действительно, он не может не отражаться на ценах на товары, потому что цены на полках магазинов складываются в том числе из закупочной стоимости на технику, плюс наценка, растаможка и так далее», – добавил он.
Ранее сообщалось, что новый iPhone 16 является лучшим телефоном с нанотехнологиями на сегодняшний день. Он имеет новый шестиядерный процессор, который на 30% мощнее предшественника, передает «Радиоточка НСН».
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