СМИ: Серый рынок смартфонов достиг 30% от общего объема продаж
Каждый третий смартфон ввозится в Россию по серым схемам, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей рынка электронники.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), количество дел, связанных с незаконными поставками смартфонов, увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
К примеру, зафиксированы случаи незаконного ввоза партий дорогостоящих смартфонов с уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере, которые влекут за собой уголовную ответственность. Отдельным каналом незаконного ввоза электроники остаются международные почтовые отправления, добавили в ФТС.
В свою очередь гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов сообщил газете, что особую озабоченность вызывает и рост контрафакта на маркетплейсах.
Ранее сообщалось, что спустя полмесяца после релиза стоимость базовой модели iPhone 16 на российских маркетплейсах снизилась на 26%. Как пояснил «Радиоточке НСН» ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук, зарубежные продавцы, представленные на российских маркетплейсах, готовы предложить iPhone по более низкой цене, что создает конкурентную среду на рынке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru