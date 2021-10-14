«Не дяденька в военной форме». Арбатова рассказала, когда женщина возглавит Россию

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что женщина может стать президентом России в будущем.

В четверг на полях третьего Евразийского женского форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что женщина способна занять любую должность, в том числе президента страны.

«Конечно же, женщина однажды станет президентом России. Это произойдет, когда она покажет большую эффективность, чем ее конкурент-мужчина. В 2000 году на российских выборах дебютировала Элла Памфилова, первая женщина, которая решила выдвинуть свою кандидатуру на должность президента. Мне посчастливилось помогать ей в этих выборах, и я отлично помню, что социология уже тогда показывала, что у людей нет особой привязанности к полу. Они уже тогда говорили, что будут голосовать за человека, который обладает профессионализмом, ничем себя не скомпрометировал, которому они готовы доверить страну. А вовсе не потому, что у него написан пол в паспорте: мужской, женский, средний или марсианский», — сказала Арбатова.