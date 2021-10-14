«Не дяденька в военной форме». Арбатова рассказала, когда женщина возглавит Россию
Писательница и общественница считает, что, несмотря на консервативное лобби, россияне готовы выбрать президентом женщину. Однако она не смогла назвать реального претендента на этот пост.
Писательница и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что женщина может стать президентом России в будущем.
В четверг на полях третьего Евразийского женского форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что женщина способна занять любую должность, в том числе президента страны.
«Конечно же, женщина однажды станет президентом России. Это произойдет, когда она покажет большую эффективность, чем ее конкурент-мужчина. В 2000 году на российских выборах дебютировала Элла Памфилова, первая женщина, которая решила выдвинуть свою кандидатуру на должность президента. Мне посчастливилось помогать ей в этих выборах, и я отлично помню, что социология уже тогда показывала, что у людей нет особой привязанности к полу. Они уже тогда говорили, что будут голосовать за человека, который обладает профессионализмом, ничем себя не скомпрометировал, которому они готовы доверить страну. А вовсе не потому, что у него написан пол в паспорте: мужской, женский, средний или марсианский», — сказала Арбатова.
По мнению общественницы, готовность общества к тому, что президентом может быть женщина, уже существует. Хотя все еще есть консервативно настроенная политическая элита, которая пытается убедить электорат, что такая должность по плечу только «сильным и крепким».
«Нельзя отрицать, что в последние годы очень консервативная лига завернула гайки, и разговоры о том, что женщина должна быть босая, беременная на кухне, стали громче. При этом у нас три женщины, которые возглавляют регионы. Не очень много женщин в новом парламенте и в Совфеде, но все же они есть. У нас колоссальный корпус директоров и топ-менеджеров. В этом смысле мы чуть ли не на первом месте в мире. Никаких ограничений специальных, исторических, феодальных в этом смысле у нас нет. Они есть с точки зрения мозгов электората, которых приучили, что это должен быть «дяденька», желательно в военной форме, но если не в форме, то чтобы куда-то нырял, летал и всячески показывал свою мужскую силу. Но все это очень меняется, особенно в связи с тем, что меняется российская картинка. Уже почти в каждой второй стране женщина-президент и поэтому истерика на эту тему потихонечку сходит на нет», — отметила Арбатова.
Другое дело, что на данный момент в России нет реальных претенденток на пост президента.
«У нас есть реальный политический расклад — он таков, что женщин-политических тяжеловесов очень мало. Единственный и непотопляемый — это Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации — прим. НСН), но она, конечно, никогда не будет баллотироваться на пост президента и никогда не выиграет выборы. Но приходит новое поколение, в нем совершенно неожиданные политические игроки, такие как Эльвира Набиуллина (глава ЦБ — прим. НСН), которая в 35 лет стала замминистра экономики. Человек, который претендует на президентскую роль, должен для начала хотя бы поруководить губернией. Без этого опыта невозможно узнать, как работать, по каким направлениям и как контролировать», — полагает она.
В России правление женщины возможно, но на данный момент сложно назвать подходящую кандидатуру, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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