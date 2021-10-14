«Как Маргарет Тэтчер». Понасенков оценил перспективы женщины-президента в России

В России правление женщины возможно, но на данный момент сложно назвать подходящую кандидатуру, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на полях III Евразийского женского форума заявила, что президентом России в будущем могла бы стать женщина. По словам омбудсмена, женщина способна занять любую должность, все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека.

«Сегодня в публичном пространстве России нет ни одного очевидного кандидата-женщины, как и мужчины, потому что в последние годы политика в России, по сути, под запретом, все яркое удушается. В России возможно, безусловно, все, но надо понимать, что сегодня и понятие пола смешанное, потому что мужчины стали достаточно вялыми, невнятными. Вот на днях женщины выгнали кавказцев из вагона поезда, защищая мужчин – до чего дошло», - посетовал Понасенков.

Историк подчеркнул, что в политике, как и везде, должна быть честная конкуренция между кандидатами, но отметил, что учитывать мужские и женские «особенности» все-таки необходимо.