«Как Маргарет Тэтчер». Понасенков оценил перспективы женщины-президента в России
Историк призвал не допускать в политику «безумных самок» и оценивать кандидатов по «головному мозгу».
В России правление женщины возможно, но на данный момент сложно назвать подходящую кандидатуру, заявил историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на полях III Евразийского женского форума заявила, что президентом России в будущем могла бы стать женщина. По словам омбудсмена, женщина способна занять любую должность, все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека.
«Сегодня в публичном пространстве России нет ни одного очевидного кандидата-женщины, как и мужчины, потому что в последние годы политика в России, по сути, под запретом, все яркое удушается. В России возможно, безусловно, все, но надо понимать, что сегодня и понятие пола смешанное, потому что мужчины стали достаточно вялыми, невнятными. Вот на днях женщины выгнали кавказцев из вагона поезда, защищая мужчин – до чего дошло», - посетовал Понасенков.
Историк подчеркнул, что в политике, как и везде, должна быть честная конкуренция между кандидатами, но отметил, что учитывать мужские и женские «особенности» все-таки необходимо.
«Нет такого понятия, как нужны женщины или мужчины, все должно быть объективно. На Западе неверно вводят квоту обязательную в правительстве на количество женщин, должна быть конкуренция во всем. Если женщина талантливая – пожалуйста. Я большой поклонник Маргарет Тэтчер, в моей коллекции исторических предметов есть несколько ее автографов. Но это исключение, мы должны понимать, что самое главное – это головной мозг человека. И головной мозг женщины и мужчины сильно отличается, но есть исключения в рамках индивидуальной изменчивости, такие как Маргарет Тэтчер – с характером, с энергией, с пониманием того, что нужно государству», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В некоторых странах политики-женщины все еще далеки от того идеала, к которому стремится общество, уверен публицист.
«Но, когда я вижу безумных самок, теток в демократической партии США, например, которые сеют раздор, которые пропагандируют террористические идеи, которые защищают бандитов и так далее – типа Кортес, я понимаю, что не все йогурты одинаковы полезны. Это, конечно, патология и полное невежество. Таких в политику пускать нельзя, сегодня в Конгрессе таких достаточно много. У нас в России, если мы посмотрим на Госдуму, то такие представители как Яровая и Мизулина, не вызывают во мне никаких приятных чувств, я не думаю о них, как о женщинах или депутатах, я думаю о них, как о чем-то вредном», - добавил он.
Для полной реализации женских прав необходимо еще поработать. Такое заявление ранее сделал президент России Владимир Путин в ходе Евразийского женского форума. Президент напомнил, что «свободное и недискриминационное» участие в различных жизненных отраслях всё ещё доступно не всем женщинам даже в развитых экономиках.
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