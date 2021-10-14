Москалькова заявила, что в будущем президентом России может стать женщина
Президентом России в будущем могла бы стать женщина, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на полях III Евразийского женского форума.
По словам омбудсмена, женщина способна занять любую должность.
«Все зависит не от гендерной составляющей, а от способностей человека. Для президента самое важное, чтобы он любил Россию, россиян. Это первое условие, а второе - таланты, которые позволяют систему управления обеспечить таким образом, чтобы социальные гарантии и права человека реализовывались и выполнялись на самом высоком уровне», — цитирует Москалькову ТАСС.
В то же время омбудсмен отметила, что при трудоустройстве работодатели часто отдают предпочтение мужчинам, несмотря на равные характеристики претендентов. По словам Москальковой, руководители «объективно считают», что имеющая детей женщина может уйти на больничный для ухода за ребенком, а сотрудница без детей «может родить и уйти вообще на три года».
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