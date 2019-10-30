Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет России предупредил жителей страны об участившихся случаях телефонного мошенничества со стороны лже-сотрудников госструктур, в том числе псевдо-следователей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные пресс-службы СКР. Там отметили, что телефонные мошенники в последнее время всё чаще выдают себя за следователей. Они убеждают жертв – как правило, пожилых людей, что те признаны потерпевшими по уголовным делам, и обещают «выбить» из преступников возмещение ущерба. Только для ускорения процесса «потерпевшему» нужно доплатить какую-то сумму.

При поступлении каких-либо подозрительных звонков жителям страны обращаться в правоохранительные органы. В СК заверили, что все такие заявления будут тщательно проверены.