Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет России предупредил жителей страны об участившихся случаях телефонного мошенничества со стороны лже-сотрудников госструктур, в том числе псевдо-следователей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные пресс-службы СКР. Там отметили, что телефонные мошенники в последнее время всё чаще выдают себя за следователей. Они убеждают жертв – как правило, пожилых людей, что те признаны потерпевшими по уголовным делам, и обещают «выбить» из преступников возмещение ущерба. Только для ускорения процесса «потерпевшему» нужно доплатить какую-то сумму.
При поступлении каких-либо подозрительных звонков жителям страны обращаться в правоохранительные органы. В СК заверили, что все такие заявления будут тщательно проверены.
Кстати, ранее стало известно, что кибермошенники в прошлом году украли у россиян около 2 млрд рублей. Об этом заявил руководитель рабочей группы по защите прав пользователей, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он подчеркнул, что полтора миллиарда рублей злоумышленники похитили в результате кибермошенничества с использованием интернет-банкинга. Напомню, в августе эксперты напомнили россиянам о правилах кибербезопасности. Владельцам компьютеров и других гаджетов следует тщательно соблюдать цифровую гигиену. В частности, следует воздержаться от скачивания программ из непроверенных источников, а также внимательнее относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений.
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