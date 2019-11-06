Кибермошенники активнее стали маскировать фейковые сайты под реальные

Эксперты отмечают рост количества мошеннических сайтов, на которых можно подать онлайн-заявку на кредит. Как правило, такие ресурсы маскируются под банковские сайты, используя названия и дизайн, напоминающую символику крупных компаний.

Сайты-фейки существуют от нескольких дней до нескольких недель. Преступники собирают персональные данные, которые впоследствии можно использовать для получения кредитов по поддельным документам.