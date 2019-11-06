Кибермошенники активнее стали маскировать фейковые сайты под реальные
Эксперты отмечают рост количества мошеннических сайтов, на которых можно подать онлайн-заявку на кредит. Как правило, такие ресурсы маскируются под банковские сайты, используя названия и дизайн, напоминающую символику крупных компаний.
Сайты-фейки существуют от нескольких дней до нескольких недель. Преступники собирают персональные данные, которые впоследствии можно использовать для получения кредитов по поддельным документам.
Ранее сотрудники «Лаборатории Касперского» заявили, что кибер-преступники начали прибегать к методам корпоративного фишинга. Как писала НСН, сотрудники банков или других организаций начали поступать некие «приглашения» на аттестацию. Для этого нужно внести данные: логин и пароль от рабочей почты. В итоге злоумышленники получают доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ узнали причину госпитализации Денёв
- Бочаров: Многих раздражает, что Бутину могут трудоустроить в Госдуме
- Politico: Более половины американцев верят в переизбрание Трампа
- В Минобороны отреагировали на сообщения о причинах бойни в Забайкалье
- Путин пообещал никому не угрожать уникальным российским оружием