Кибермошенники активнее стали маскировать фейковые сайты под реальные

6 ноября 201920:21

Эксперты отмечают рост количества мошеннических сайтов, на которых можно подать онлайн-заявку на кредит. Как правило, такие ресурсы маскируются под банковские сайты, используя названия и дизайн, напоминающую символику крупных компаний.

Сайты-фейки существуют от нескольких дней до нескольких недель. Преступники собирают персональные данные, которые впоследствии можно использовать для получения кредитов по поддельным документам.

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Ранее сотрудники «Лаборатории Касперского» заявили, что кибер-преступники начали прибегать к методам корпоративного фишинга. Как писала НСН, сотрудники банков или других организаций начали поступать некие «приглашения» на аттестацию. Для этого нужно внести данные: логин и пароль от рабочей почты. В итоге злоумышленники получают доступ к переписке, которая может содержать и файлы с персональными данными клиентов.

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