«Самое главное здесь два момента: если такие люди были частью системы по распространению наркотиков, то, я думаю, им нужно назначать лишение свободы. Если человек сам потреблял, хранил и попался, и есть возможность его не лишать свободы, то, да, этим шансом надо пользоваться. Но надо четко проследить, чтобы этими механизмами не воспользовались те, кто действительно распространял», - рассказал он.

Говоря о том, как будут доказывать, что наркотики приобретались и хранились без цели сбыта, Соловьев уточнил, что это будет происходить «по факту» или с применением медицинской экспертизы.

«Естественно, это можно доказать. Если человека берут на сбыте, то это и есть факт сбыта. Вот так это и доказывается. А если у него просто дома их обнаружили, то это другая история. Кроме того, у него есть соответствующие признаки. Мы же понимаем, что чтобы узнать, болен человек наркоманией или нет, нужно просто провести медицинскую судебную экспертизу», - отметил он.