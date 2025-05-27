«Не ломать жизнь»: В России поддержали смягчение наказания за хранение наркотиков
Никита Лушников заявил НСН, что смягчение наказания за хранение наркотиков поможет молодым людям не ломать свою жизнь, а Иван Соловьев призвал проследить, чтобы этой лазейкой не воспользовались распространители.
Инициатива не лишать свободы впервые попавшихся на наркотиках очень полезна, однако нужно четко проследить, чтобы ей не воспользовались те, кто реально занимался распространением. Об этом в беседе с НСН рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Верховный суд РФ предложил не лишать свободы впервые попавшихся на хранении наркотиков без цели сбыта. Это позволит чаще назначать виновным вместо колонии лечение от наркозависимости. Соответствующий законопроект о внесении изменений в УК РФ вынесен на Пленум Верховного суда. Соловьев одобрил инициативу.
«Самое главное здесь два момента: если такие люди были частью системы по распространению наркотиков, то, я думаю, им нужно назначать лишение свободы. Если человек сам потреблял, хранил и попался, и есть возможность его не лишать свободы, то, да, этим шансом надо пользоваться. Но надо четко проследить, чтобы этими механизмами не воспользовались те, кто действительно распространял», - рассказал он.
Говоря о том, как будут доказывать, что наркотики приобретались и хранились без цели сбыта, Соловьев уточнил, что это будет происходить «по факту» или с применением медицинской экспертизы.
«Естественно, это можно доказать. Если человека берут на сбыте, то это и есть факт сбыта. Вот так это и доказывается. А если у него просто дома их обнаружили, то это другая история. Кроме того, у него есть соответствующие признаки. Мы же понимаем, что чтобы узнать, болен человек наркоманией или нет, нужно просто провести медицинскую судебную экспертизу», - отметил он.
В свою очередь председатель правления Национального Антинаркотического союза Никита Лушников в разговоре с НСН отметил, что принятие такого законопроекта поможет молодым людям, ступившим на неверный путь, начать новую жизнь без стигматизации в обществе.
«Если верить официальной статистике, то около 60% людей в наших тюрьмах сидят по статье 228. И в основном это молодые люди, которые попадаются не то, что даже на употреблении, а на закладках: те, кто решил заработать быстрые деньги. Эти так называемые «кладмены» в 85% случаев употребляют сами, потому что это хоть как-то убирает страх, когда ты идешь на такую «работу». Если сейчас законопроект рассмотрят, то, конечно, это будет положительным решением, потому что многие молодые люди начинают буквально с 15-16 лет и за единоразовое употребление в самом начале своего пути попадают в тюрьму, ломая свою жизнь. Если такому человеку оказать психологическую, медикаментозную помощь, то у него будет намного больше шансов начать новую жизнь», - заявил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил НСН, что в России необходимо ввести смертную казнь для организаторов наркоторговли.
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