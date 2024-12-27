«Не дают базу!»: Родители указали на учебные программы в школах не «по возрасту»

Если оптимизировать образовательную программу так, чтобы дети получали необходимую базу, а не изучали то, что им не нужно в их возрасте, то у них не только снизится нагрузка и сократятся домашние задания, но и останется время на детство. Об этом в беседе с НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Госдума в 2025 году в приоритетном порядке займется снижением нагрузки на школьников, пообещал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Со стороны правительства есть «понимание», кабмин подключится к обсуждению, добавил парламентарий. Ранее Володин проводил опрос среди своих подписчиков, и более 50% сочли нагрузку на школьников чрезмерной. Среди основных причин называли объем и сложность домашних заданий и перегруженное расписание. Леткова заявила, что программа обучения в школе сегодня часто не соответствует возрасту и развитию ребенка.