«Не дают базу!»: Родители указали на учебные программы в школах не «по возрасту»
Образовательные программы в школах сегодня вообще не учитывают возраст и развитие детей, заявила НСН Ольга Леткова, тогда как Евгений Ямбург в беседе с НСН отметил, что в школьном обучении необходима дифференциация.
Если оптимизировать образовательную программу так, чтобы дети получали необходимую базу, а не изучали то, что им не нужно в их возрасте, то у них не только снизится нагрузка и сократятся домашние задания, но и останется время на детство. Об этом в беседе с НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Госдума в 2025 году в приоритетном порядке займется снижением нагрузки на школьников, пообещал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Со стороны правительства есть «понимание», кабмин подключится к обсуждению, добавил парламентарий. Ранее Володин проводил опрос среди своих подписчиков, и более 50% сочли нагрузку на школьников чрезмерной. Среди основных причин называли объем и сложность домашних заданий и перегруженное расписание. Леткова заявила, что программа обучения в школе сегодня часто не соответствует возрасту и развитию ребенка.
«Нагрузка на школьников действительно чрезмерная. Это связано с тем, что образовательные программы часто не учитывают возраст и уровень развития детей. Вот эти факторы влияют. Поэтому для того чтобы решить вопрос с нагрузкой, нужно оптимизировать образовательные программы. Не просто убрать из них последнее, что нужно, а действительно понять, что ребенку в средней школе не нужны знания старшей школы, а в старшей школе не нужны знания института. Нужно давать нормальное широкое образование, которое даст ребенку хорошую базу знаний. А у нас сегодня какие-то узкоспецифические знания без необходимой базы. Дети учатся, а знания не приобретают. Если поменять образовательные программы, то у них останется время, им будет легче учиться, и детство у них будет», - пояснила она.
Комментируя проблему с объемом домашних заданий, Леткова пояснила, что этот вопрос отпадет сам собой, когда профильные комитеты изменят подход к образовательному процессу.
«Растет объем программ, отсюда и домашние задания. Учителя даже не успевают на уроках давать необходимую информацию, поэтому часто детям просто приходится самостоятельно все это изучать. По СанПиНу у нас 15 минут на домашнее задание по каждому предмету. Но понятно, что сами задания этому СанПиНу не соответствуют. Он заранее фиктивный. Так что нужно отталкиваться не от того, чтобы меньше задавать, а от того, чтобы сам объем учебной программы был оптимизирован. И тогда и домашние задания уменьшатся, будут логическими и будут совпадать с тем, что проходят в школе», - пояснила она.
В свою очередь доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в беседе с НСН заявил, что необходимо вспомнить о практике профильных классов в школе, чтобы была дифференциация.
«Снижением нагрузки должны заниматься не депутаты, а профессионалы. От родителей поступают самые абсурдные предложения: избавиться от домашних заданий, обучать без отметок - все это безответственная болтовня. Мы и так в начальной школе не ставим отметки, они заменяются флажками, солнышками. Потому что не оценивая, нельзя продвигаться вперед. Потом у нас еще никто «с лету» не выучил таблицу умножения, это необходимо делать дома, а это не что иное, как домашнее задание. Снижение нагрузки должно быть за счет вариативности и гибкости образования. Должна быть дифференциация. В старших классах есть профильные классы, где, например, усиленная биология, информатика или физика. Такая вариативность позволяет снизить нагрузку и сконцентрироваться на будущей профессии. Так что это серьезная проблема, которая не решается с кондачка. А подобные популистские ходы чреваты очень большой опасностью», - заявил он.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство России знает о проблеме высокой нагрузки на школьников, и отметил, что федеральные образовательные стандарты необходимо пересматривать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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