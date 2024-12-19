Минпросвещения разрабатывает новые правила для приема мигрантов в школы
Министерство просвещения России разрабатывает новый порядок приема детей мигрантов в школы страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках изменений планируется установление требования к сдаче теста на знание русского языка перед зачислением. Тестирование будет бесплатным.
В ведомстве отметили, что данный шаг направлен на повышение качества образования и интеграцию мигрантов в образовательное пространство России.
В четверг во время прямой линии президент Владимир Путин поддержал новый закон, согласно которому российские школы смогут отказывать в приеме детям мигрантов, не владеющим русским языком, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru