В России подготовили первые учебные пособия по ИИ для школьников

«Учебники призваны сформировать у детей реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, и как с ним работать», - заявили в пресс-службе издательства.

В частности, пособия призваны объяснить работу с такими приложениями как GigaChat и Kandinsky. Кроме того, школьники смогут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей.

Как отмечается, преподавателем по ИИ может стать любой учитель, разбирающийся в теме, необязательно по информатике.

Ранее Институт Пушкина признал «Искусственный интеллект» словом года в науке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

