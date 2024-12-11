В России подготовили первые учебные пособия по ИИ для школьников

Первое в России пособие по искусственному интеллекту для учащихся с 5 по 9 класс подготовило издательство «Просвещение», сообщает «Интерфакс».

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«Учебники призваны сформировать у детей реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, и как с ним работать», - заявили в пресс-службе издательства.

В частности, пособия призваны объяснить работу с такими приложениями как GigaChat и Kandinsky. Кроме того, школьники смогут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей.

Как отмечается, преподавателем по ИИ может стать любой учитель, разбирающийся в теме, необязательно по информатике.

Ранее Институт Пушкина признал «Искусственный интеллект» словом года в науке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба федерального проекта «Успех каждого ребенка» / Елизавета Егорова
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