В России подготовили первые учебные пособия по ИИ для школьников
Первое в России пособие по искусственному интеллекту для учащихся с 5 по 9 класс подготовило издательство «Просвещение», сообщает «Интерфакс».
«Учебники призваны сформировать у детей реалистичное представление о том, что такое искусственный интеллект, и как с ним работать», - заявили в пресс-службе издательства.
В частности, пособия призваны объяснить работу с такими приложениями как GigaChat и Kandinsky. Кроме того, школьники смогут научиться создавать тексты и иллюстрации с помощью нейросетей.
Как отмечается, преподавателем по ИИ может стать любой учитель, разбирающийся в теме, необязательно по информатике.
Ранее Институт Пушкина признал «Искусственный интеллект» словом года в науке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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