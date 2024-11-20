«Взять за шиворот»: Заслуженный учитель поспорил с Володиным о большой нагрузке на школьников
Главный вопрос заключается в вариативности и гибкости образования, оно должно учитывать индивидуальные особенности ребенка, отметил в эфире НСН Евгений Ямбург.
Школьники не перегружены, а, наоборот, недогружены, отчего происходит много глупостей, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению обсудить снижение нагрузки на школьников с учителями, родителями, экспертами и профильным министерством. Тревогу у депутатов вызывает то, что учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает санитарно-эпидемиологические нормы. По словам Володина, дети приходят домой «измождённые». Ямбург не согласился с Володиным о чрезмерной нагрузке на детей.
«Школьники вообще-то недогружены. Отсюда много глупостей происходит. Всё наоборот. Я так мечтаю, чтобы пирожник пёк пирожные, а сапожник тачал сапоги. Я с полной ответственностью говорю, что вопрос ведь не в нагрузке, а в вариативности образования, гибкости. Образование должно учитывать индивидуальные особенности, состояние здоровья ребенка. Это целая наука, которой должен заниматься профессионал. Если, например, вам никогда не понадобится китайский язык, вы взбеситесь от того, что вы пытаетесь запомнить то, что вам не нужно. Но если вы собираетесь заниматься той же математикой, вам и 10 часов будет не тягостно, потому что это вам нравится, любимо. Поэтому я бы не стал вот так рубить про то, что ученики перегружены... Это антинаучно», - сказал Ямбург.
По словам заслуженного учителя РФ, если школьники преимущественно будут заниматься теми предметами, которые им нравятся и пригодятся в будущем, они будут и заняты делом, и не перегружены.
«Что уже происходит в московских школах, и не только в московских? Дети, когда мы построили индивидуальную траекторию их развития с учетом их интереса, состояния здоровья, занимаются этим с удовольствием. Вот представьте себе, даже дети, которые в больницах, после тяжелой процедуры химиотерапии и так далее, они должны взять себя за шиворот, подняться, даже если тошнит, потому что нельзя все время думать о болезни. Нужно думать о перспективах. Если дети занимаются тем, чем им интересно, тем, что им пригодится в будущем, они верят в перспективы. Поэтому вот эта самая вещь позволяет и занять их, но и не перегружать», - добавил собеседник агентства.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков в беседе с НСН заявил, что «Разговоры о важном» не очень интересны школьникам, так как учителя в подготовке материалов не могут отходить от «формальных» рекомендаций, чтобы не получить выговор, передает «Радиоточка НСН».
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