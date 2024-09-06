«Не анархический рай»: Дуров заявил, что Telegram усилит борьбу с преступностью

ВИНОВЕН ЛИ?

Между тем, по данным издания Paris Match, Дурову запрещено покидать Францию в течение полугода. Назначенный залог в размере €5 млн один миллион надлежит выплатить сразу, и далее — по €500 тысяч ежемесячно в течение восьми месяцев. На данный момент бизнесмен ищет жилье «в лучших кварталах Парижа», заселение возможно в течение текущей недели.

При этом два из шести обвинений, предъявленных Дурову, вызвали переполох в технологическом секторе, сообщает издание Politico. Уточняется, что два обвинения затрагивают предоставления услуг криптологии. В их основе закон от 2004 года, который обязывает любую компанию, предлагающую криптографические услуги, уведомлять французское агентство кибербезопасности ANSSI и хранить «описание технических характеристик инструмента криптографии», а также исходный код ПО. Юристы, опрошенные Politico, не смогли вспомнить ни одного случая применения этого закона для предъявления обвинений технологическим платформам.

В прокуратуре Парижа сообщали РИА Новости, что расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова может занять несколько месяцев. Затем оно будет либо прекращено, либо передано в уголовный суд с переквалификацией преступлений при необходимости.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал, что встречался с Дуровым лишь один раз, встреча состоялась в Москве много лет назад. По словам Путина, у Москвы не было претензий к нему. Он также заметил, что действия французских властей носят избирательный характер.

«Я знаю, что со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике либо в сфере безопасности, но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать», — сказал Путин.

В свою очередь депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в разговоре с НСН назвала задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции «показательной поркой».

«Как это закончится, никто не знает, потому что фантазии Запада безграничны. В отношении Дурова не надо быть наивными и думать, что это потому, что от него будут требовать коды в Telegram. Он сотрудничал прекрасно. Все данные, которые нужны были, он передавал. Это дело исключительно политического свойства», - сказала она.

Между тем ряд экспертов полагает, что избежать наказания во Франции у Дурова не получится.

«Скорее всего, Дуров получит реальный срок лишения свободы, поскольку обвинение достаточно серьезное. Перспективы у него разные, существует обмен заключенными между государствами. Также Дурова по просьбе государств, гражданином которых он является, (Сент-Китса и Невиса, ОАЭ, России и Франции - прим. НСН) могут направить в другие юрисдикции. Но это все сослагательное наклонение», - сообщил НСН заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.

Как напомнил в беседе с НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко, основатель Telegram не раз попадал в сложный ситуации, однако сегодня его перспективы действительно не радужны.

«Я поговорил с теми, кто понимает в зарубежном праве, помогал нашим программистам, которых там преследовали. По их утверждениям, шансов, что Дурова выпустят, нет, скорее всего его посадят. Споры идут только о том, будет ли срок большим или маленьким», - заметил он.

При этом французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Вёль сообщил, что Дуров на данный момент находится в статусе подозреваемого и, с точки зрения французского права, пока считается невиновным.

Ранее сообщалось, что Республика Корея начала предварительное расследование в отношении Telegram в связи с дипфейками сексуальной направленности. В Сеуле уточнили, что намерены сотрудничать со следственными органами Франции и международными институтами в плане установления противоправных действий мессенджера, передает «Радиоточка НСН».

