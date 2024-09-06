«Не анархический рай»: Дуров заявил, что Telegram усилит борьбу с преступностью
Павел Дуров анонсировал новый виток борьбы с преступностью в Telegram, однако это может не помочь ему избежать заключения во Франции.
Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал первое заявление о его задержании во Франции. В нем предприниматель подчеркнул, что претензии полиции Франции по ряду причин оказались неожиданностью.
Во-первых, у мессенджера есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы ЕС. Кроме того, представители власти Франции имели возможность связаться с ним лично и попросить содействия в решении вопроса. Как напомнил Дуров, он является гражданином Франции и часто бывает во французском консульстве в Дубае.
«Некоторое время назад, когда меня попросили, я лично помог им создать горячую линию в Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции», - сообщил среди прочего основатель Telegram.
НЕ АНАРХИЧЕСКИЙ РАЙ
По мнению Дурова, если страна недовольна работой мессенджера, следовало бы возбуждать уголовное дело против компании, а не против ее владельца. В противном случае подобная практика приведет к тому, что в будущем новаторы побояться предлагать общественности новые инструменты.
Дуров также пояснил, что мессенджеру иногда непросто найти баланс между конфиденциальностью и безопасностью, поскольку помимо действующего законодательства каждой отдельной страны приходится учитывать технологические ограничения.
«Мы придерживаемся наших принципов: наш опыт сформирован нашей миссией по защите наших пользователей в авторитарных режимах. Но мы всегда были открыты к диалогу», - написал основатель Telegram.
Напомнил он и о том, что Telegram неоднократно прекращал работать в стране, в которой компании не удавалось договориться с регулятором о правильном балансе конфиденциальности и безопасностью. В качестве примера он привел Иран и Россию.
«Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения наблюдения, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Мы готовы уйти с рынков, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег», - пояснил Дуров.
Однако и это, по словам основателя Telegram, не означает, что его мессенджер идеален. Дуров добавил, что в компании проработают вопрос, чтобы представители стран четко понимали, куда им следует направлять свои запросы.
«Но утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности», - подчеркнул он.
По словам Дурова, в Telegram удаляют миллионы вредоносных публикаций и каналов каждый день, также в мессенджере есть прямые горячие линии, которые позволяют обрабатывать срочные запросы быстрее. Однако увеличение числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили преступникам возможность злоупотребления платформой.
«Мы уже решаем этот вопрос внутри компании, и очень скоро я поделюсь с вами более подробной информацией о нашем прогрессе», - подытожил он.
В заключение Дуров поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и мемы.
ВИНОВЕН ЛИ?
Между тем, по данным издания Paris Match, Дурову запрещено покидать Францию в течение полугода. Назначенный залог в размере €5 млн один миллион надлежит выплатить сразу, и далее — по €500 тысяч ежемесячно в течение восьми месяцев. На данный момент бизнесмен ищет жилье «в лучших кварталах Парижа», заселение возможно в течение текущей недели.
При этом два из шести обвинений, предъявленных Дурову, вызвали переполох в технологическом секторе, сообщает издание Politico. Уточняется, что два обвинения затрагивают предоставления услуг криптологии. В их основе закон от 2004 года, который обязывает любую компанию, предлагающую криптографические услуги, уведомлять французское агентство кибербезопасности ANSSI и хранить «описание технических характеристик инструмента криптографии», а также исходный код ПО. Юристы, опрошенные Politico, не смогли вспомнить ни одного случая применения этого закона для предъявления обвинений технологическим платформам.
В прокуратуре Парижа сообщали РИА Новости, что расследование по делу основателя Telegram Павла Дурова может занять несколько месяцев. Затем оно будет либо прекращено, либо передано в уголовный суд с переквалификацией преступлений при необходимости.
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал, что встречался с Дуровым лишь один раз, встреча состоялась в Москве много лет назад. По словам Путина, у Москвы не было претензий к нему. Он также заметил, что действия французских властей носят избирательный характер.
«Я знаю, что со стороны многих стран претензии были с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике либо в сфере безопасности, но ведь этим грешат все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, то надо и других, наверное, тоже закрывать», — сказал Путин.
В свою очередь депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в разговоре с НСН назвала задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции «показательной поркой».
«Как это закончится, никто не знает, потому что фантазии Запада безграничны. В отношении Дурова не надо быть наивными и думать, что это потому, что от него будут требовать коды в Telegram. Он сотрудничал прекрасно. Все данные, которые нужны были, он передавал. Это дело исключительно политического свойства», - сказала она.
Между тем ряд экспертов полагает, что избежать наказания во Франции у Дурова не получится.
«Скорее всего, Дуров получит реальный срок лишения свободы, поскольку обвинение достаточно серьезное. Перспективы у него разные, существует обмен заключенными между государствами. Также Дурова по просьбе государств, гражданином которых он является, (Сент-Китса и Невиса, ОАЭ, России и Франции - прим. НСН) могут направить в другие юрисдикции. Но это все сослагательное наклонение», - сообщил НСН заместитель директора института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.
Как напомнил в беседе с НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко, основатель Telegram не раз попадал в сложный ситуации, однако сегодня его перспективы действительно не радужны.
«Я поговорил с теми, кто понимает в зарубежном праве, помогал нашим программистам, которых там преследовали. По их утверждениям, шансов, что Дурова выпустят, нет, скорее всего его посадят. Споры идут только о том, будет ли срок большим или маленьким», - заметил он.
При этом французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Вёль сообщил, что Дуров на данный момент находится в статусе подозреваемого и, с точки зрения французского права, пока считается невиновным.
Ранее сообщалось, что Республика Корея начала предварительное расследование в отношении Telegram в связи с дипфейками сексуальной направленности. В Сеуле уточнили, что намерены сотрудничать со следственными органами Франции и международными институтами в плане установления противоправных действий мессенджера, передает «Радиоточка НСН».
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