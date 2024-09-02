Посольство РФ: Франция проигнорировала запрос о консульском доступе к Дурову

«Консульский доступ к нему предоставлен не был», - говорится в сообщении.

Отмечается, что французская сторона до сих пор не дала на запрос РФ ни положительный, ни отрицательный ответ.

Ранее член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло в беседе с НСН выразил уверенность, что основатель Telegram пойдет на сделку с властями Франции, когда речь будет идти о его комфортном существовании, передает «Радиоточка НСН».

