Посольство РФ: Франция проигнорировала запрос о консульском доступе к Дурову
Французские власти полностью проигнорировали запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ во Франции.
«Консульский доступ к нему предоставлен не был», - говорится в сообщении.
Отмечается, что французская сторона до сих пор не дала на запрос РФ ни положительный, ни отрицательный ответ.
Ранее член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло в беседе с НСН выразил уверенность, что основатель Telegram пойдет на сделку с властями Франции, когда речь будет идти о его комфортном существовании, передает «Радиоточка НСН».
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