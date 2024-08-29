СМИ: После задержания Дуров просил связаться с близким к Макрону миллиардером

Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания 24 августа попросил уведомить французского миллиардера Ксавье Ниля о случившемся. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, а также подтверждает BFMTV.

Ксавье Ниль, состояние которого, по данным Forbes, оценивается в $10,5 млрд, владеет значительными активами в телекоммуникационной сфере. Среди его компаний — гигант Iliad, материнская компания одного из крупнейших интернет-провайдеров Франции Free, а также Monaco Telecom, Orange Switzerland и доля в британской Vodafone. Кроме того, Ниль является совладельцем влиятельной французской газеты Le Monde и, по информации AFP, имеет близкие отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.