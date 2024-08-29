СМИ: После задержания Дуров просил связаться с близким к Макрону миллиардером

Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания 24 августа попросил уведомить французского миллиардера Ксавье Ниля о случившемся. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, а также подтверждает BFMTV.

Ксавье Ниль, состояние которого, по данным Forbes, оценивается в $10,5 млрд, владеет значительными активами в телекоммуникационной сфере. Среди его компаний — гигант Iliad, материнская компания одного из крупнейших интернет-провайдеров Франции Free, а также Monaco Telecom, Orange Switzerland и доля в британской Vodafone. Кроме того, Ниль является совладельцем влиятельной французской газеты Le Monde и, по информации AFP, имеет близкие отношения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Согласно французскому законодательству, задержанный имеет право на звонок, который можно сделать адвокату, врачу или доверенному лицу.

В данном случае Дуров выбрал Ниля. Источники BFMTV утверждают, что именно ему был сделан первый звонок после задержания, однако остается неизвестным, состоялся ли разговор. Представители Ниля пока не комментировали ситуацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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