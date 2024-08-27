Французкий юрист заявил, что Дуров пока считается невиновным
Задержанный во Франции основатель мессенджера Telegram Павел Дуров находится в статусе подозреваемого. Как сообщает ТАСС, об этом заявил французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов Филипп де Вёль.
По его словам, о том, что бизнесмену были предъявлены какие-либо обвинения, речи пока не идёт.
«С точки зрения французского права, Дуров пока считается невиновным во всём, что ему вменяют», - подчеркнул де Вёль.
Юрист добавил, что в рамках уголовного дела бизнесмену может быть назначено предварительное заключение, чтобы не позволить ему покинуть территорию республики.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим, пишут «Известия».
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