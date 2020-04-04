Стали известны наиболее востребованные вакансии на время самоизоляции

Количество вакансий в марте, несмотря на введенный в России режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, выросло по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные портала HeadHunter.

Наибольший рост вакансий отмечен для медицины и фармацевтики, рабочего и домашнего персонала, сфер безопасности и государственной службы, а также строительства и недвижимости.

Тенденция к заметному снижению свободных рабочих мест наметилась для представителей традиционных офисных профобластей: маркетологов, бухгалтеров, рекламистов и PR-щиков, юристов и Hr-ов.