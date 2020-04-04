Стали известны наиболее востребованные вакансии на время самоизоляции

Количество вакансий в марте, несмотря на введенный в России режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, выросло по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные портала HeadHunter.

Наибольший рост вакансий отмечен для медицины и фармацевтики, рабочего и домашнего персонала, сфер безопасности и государственной службы, а также строительства и недвижимости.

Тенденция к заметному снижению свободных рабочих мест наметилась для представителей традиционных офисных профобластей: маркетологов, бухгалтеров, рекламистов и PR-щиков, юристов и Hr-ов.

Опрос: Большинство москвичей на «удаленке» хотят вернуться на работу в офис

Вакансии в сфере IT, образования, услуг для бизнеса, маркетинга и рекламы предусматривают либо удаленную работу в период самоизоляции, либо ее начало уже после вынужденных каникул.

Ранее кандидат педагогических наук, проректор по воспитательной и социальной работе Московского института психоанализа Алексей Аверьянов в эфире НСН дал советы россиянам, как провести длительные выходные. По его словам, нужно обязательно составить список дел, которыми можно заняться, не выходя из дома.

Напомним, в режиме самоизоляции, продленном в России до 30 апреля, жителям нельзя выходить без необходимости на улицу. За нарушение карантина Госдума ввела систему штрафов.

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ФОТО: РИА Новости
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