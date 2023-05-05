В Совфеде призвали создать систему для регистрации владельцев электросамокатов
В России необходимо создать единую информационную систему, в которой будут регистрироваться владельцы электросамокатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена конституционного комитета Совета федерации Артема Шейкина.
По его словам, компании кикшеринга должны будут направлять данные об арендаторах и маршрутах их движения. Как отметил сенатор, создание системы позволит оперативно устанавливать правонарушителей.
Запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы, и индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением. Об этом в разговоре с НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru