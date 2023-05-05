В Совфеде призвали создать систему для регистрации владельцев электросамокатов

По его словам, компании кикшеринга должны будут направлять данные об арендаторах и маршрутах их движения. Как отметил сенатор, создание системы позволит оперативно устанавливать правонарушителей.

Запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы, и индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением. Об этом в разговоре с НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

