«Запрет - не решение проблемы»: Какое будущее ждет самокаты в России

Запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы, и индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением. Об этом в разговоре с НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил запретить передвижение электросамокатов по улицам городов, оставив их только в парках и частных поселках. По его мнению, на улицах происходит слишком много ЧП и участием СИМ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею, и призвал проработать должный скоростной лимит.