«Запрет - не решение проблемы»: Какое будущее ждет самокаты в России

Ксения Эрдман в беседе с НСН призвала чиновников развивать непривычные и незнакомые сферы, а не запрещать их.

Запрет для чиновников стал полюбившимся форматом решения проблемы, и индустрия средств индивидуальной мобильности (СИМ) может оказаться не исключением. Об этом в разговоре с НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил запретить передвижение электросамокатов по улицам городов, оставив их только в парках и частных поселках. По его мнению, на улицах происходит слишком много ЧП и участием СИМ. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею, и призвал проработать должный скоростной лимит.

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«Фокусировка должна быть не на запрете, хотя запреты для очень большого числа чиновников почему-то считаются главным решением проблемы. Нет объекта – нет проблемы. Но очень много стран идут по пути не запрета, а развития и подготовки и развития инфраструктуры, если мы говорим про средства индивидуальной мобильности (СИМ). Россия в этом вопросе абсолютно точно не пионер, но практически ни один российский город не подготовлен к средствам индивидуальной мобильности. Банально нет инфраструктуры, которая смогла бы развести всех участников дорожного движения», - сказала Эрдман.

Собеседница призвала чиновников к развитию условий для средств индивидуальной мобильности вместо привычных призывов к запрету.

«Запреты всего и везде – это не решение проблемы. Это очень простой способ избавиться от того, что раздражает и, возможно, заставляет работать чуть больше, чем хотелось бы. Единственная возможность решить этот вопрос – заняться инфраструктурой, популяризировать культуру вождения. Я думаю, что это и есть формула безопасности», - отметила она.

Эрдман провела параллели с появлением автомобилей на дорогах, когда в начале прошлого века автомобиль двигался в сопровождении человека с флагом. Спустя век человечество не может представить свою повседневную жизнь без машины.

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«Мне кажется, что до запрета СИМ дойти не должно. В начале ХХ века машину сопровождал человек, идущий перед ней с красным флагом, и оповещал людей, что движется самоходная машина. Прошло сто лет, и автомобиль является неотъемлемой частью жизни, хотя его опасность по сравнению с самокатами куда выше. Поэтому это вопрос времени, и мое предложение – сосредоточиться на более «экологичном» способе внедрения индивидуальной мобильности в города. Это не развлечение, а способ передвижения, который, в том числе, помогает городам наладить и разгрузить существующую городскую функцию», - подытожила эксперт.

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что для получения водительских прав нужно сдать теоретический экзамен, в который также включены правила пользования средствами индивидуальной мобильности.

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ФОТО: РИА Новости
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