Названы три прогноза численности населения РФ к 2035 году

«Реальный прогноз до 2035 года свидетельствует о том, что при низком варианте в России будет 138 миллионов жителей, при среднем варианте – 144 миллиона, и при благоприятном – 153 миллиона. Что такое 153 миллиона? Это мы вернемся к началу 90-х годов», - сказал он.

Ранее в ходе пресс-конференции председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что к концу века численность населения России может сократиться вдвое.

