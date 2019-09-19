Названы три прогноза численности населения РФ к 2035 году
Директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил в пресс-центре НСН, что даже при самом благоприятном стечении обстоятельств к 2035 году Россия сможет достигнуть демографических показателей начала 90-х.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Ад в шалаше: Маленькие зарплаты россиян укрепляют семьи?»
В ходе дискуссии Директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что при негативном экономическом сценарии численность населения РФ может уменьшиться почти на 8 миллионов человек.
«Реальный прогноз до 2035 года свидетельствует о том, что при низком варианте в России будет 138 миллионов жителей, при среднем варианте – 144 миллиона, и при благоприятном – 153 миллиона. Что такое 153 миллиона? Это мы вернемся к началу 90-х годов», - сказал он.
Ранее в ходе пресс-конференции председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что к концу века численность населения России может сократиться вдвое.
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