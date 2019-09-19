В Совфеде не увидели связи между снижением разводом и бедностью

«Я не разделяю эту точку зрения. Самый яркий пример – традиционные семьи Кавказа, где при достаточно низких доходах семьи являются достаточно стабильными. У них самый низкий показатель разводов – 150 на тысячу заключенных браков. В среднем по России этот показатель – порядка 600-700. Считаю, что это несколько преждевременные выводы», - сказал сенатор.

Ранее ВЦИОМ по итогам изучения общественного мнения сообщил, что одной из основных причин отказов от разводов в России стала материальная зависимость одного из супругов от другого в связи с уменьшением реальных доходов населения.

