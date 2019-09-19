В Совфеде не увидели связи между снижением разводом и бедностью
Сенатор Сергей Калашников в пресс-центре НСН назвал преждевременными выводы о том, что российские семьи реже распадаются из-за снижения доходов.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Ад в шалаше: Маленькие зарплаты россиян укрепляют семьи?»
Один из ее участников, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что снижение разводов на 12% в первом полугодии 2019 года не связано с падением реальных доходов населения.
«Я не разделяю эту точку зрения. Самый яркий пример – традиционные семьи Кавказа, где при достаточно низких доходах семьи являются достаточно стабильными. У них самый низкий показатель разводов – 150 на тысячу заключенных браков. В среднем по России этот показатель – порядка 600-700. Считаю, что это несколько преждевременные выводы», - сказал сенатор.
Ранее ВЦИОМ по итогам изучения общественного мнения сообщил, что одной из основных причин отказов от разводов в России стала материальная зависимость одного из супругов от другого в связи с уменьшением реальных доходов населения.
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