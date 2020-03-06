Валентина Матвиенко перестала целоваться из-за коронавируса

«Я мою руки, я не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», - сказала Матвиенко журналистам в Бресте.

Спикер Совфеда также пошутила, что смотрела ролики в интернете и сейчас, по ее словам, модно «здороваться ногами».

Судя по всему, Матвиенко имела ввиду встречу главы Минэнерго России Александра Новака и генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, которые в шутку вместо рукопожатия поприветствовали друг друга ногами.

