Валентина Матвиенко перестала целоваться из-за коронавируса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что строго придерживается рекомендаций Роспотребнадзора о мерах профилактики коронавируса.
«Я мою руки, я не целуюсь, стараюсь не здороваться за руку», - сказала Матвиенко журналистам в Бресте.
Спикер Совфеда также пошутила, что смотрела ролики в интернете и сейчас, по ее словам, модно «здороваться ногами».
Судя по всему, Матвиенко имела ввиду встречу главы Минэнерго России Александра Новака и генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, которые в шутку вместо рукопожатия поприветствовали друг друга ногами.
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