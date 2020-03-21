Названы сроки спада распространения COVID-19 в России
Россия должна справиться с пандемией коронавируса нового типа к лету. Так считает доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, сообщает РИА Новости.
Он привел в пример Китай, где благодаря предпринятым мерам контроля пандемия начала уменьшаться приблизительно через два месяца после вспышки. Ученый считает, что в России события могут развиваться по аналогичному сценарию.
«Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», — заявил Анатолий Альштейн.
По его мнению, так же будут протекать события и во всем мире. Однако, эксперт не связывает это с появлением новой вакцины от коронавируса. Ученый считает, что на разработку и испытание лекарства понадобится больше времени, но призывает продолжать работу над новым лечебным средством.
Альштейн призвал ввести поголовную проверку на коронавирус не только россиян, вернувшихся из-за границы, но и всех, кто госпитализирован с пневмонией.
«Пневмония, или воспаление легких, — это заболевание, которое может вызываться разными причинами. Но нужно проверять тем не менее всех на коронавирус. Это даст нам хорошее объективное представление, как он в стране распространен», — цитируют эксперт «Известия».
Ранее НСН сообщала, что в РФ тестируют вакцину и препараты от COVID-19, а «Газпром» готов наладить производство антисептиков из газа. О готовности наладить производство антисептиков из газа заявил «Газпром». Как поясняет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, в качестве базовых веществ могут быть использованы изопропанол и этанол. В отличие от вакцины или антивирусных препаратов, производство антисептиков может быть налажено в сжатые сроки, - отмечает агентство.
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