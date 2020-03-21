Названы сроки спада распространения COVID-19 в России

Россия должна справиться с пандемией коронавируса нового типа к лету. Так считает доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн, сообщает РИА Новости.

Он привел в пример Китай, где благодаря предпринятым мерам контроля пандемия начала уменьшаться приблизительно через два месяца после вспышки. Ученый считает, что в России события могут развиваться по аналогичному сценарию.

«Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной с этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», — заявил Анатолий Альштейн.

По его мнению, так же будут протекать события и во всем мире. Однако, эксперт не связывает это с появлением новой вакцины от коронавируса. Ученый считает, что на разработку и испытание лекарства понадобится больше времени, но призывает продолжать работу над новым лечебным средством.

Альштейн призвал ввести поголовную проверку на коронавирус не только россиян, вернувшихся из-за границы, но и всех, кто госпитализирован с пневмонией.