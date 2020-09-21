Названы сроки поставки препарата от COVID-19 «Арепливир» в регионы
«Арепливир» – препарат для лечения коронавирусной инфекции – поступит в региональные аптеки к концу недели. Об этом заявил гендиректор компании-разработчика Андрей Младенцев, пишет РИА Новости.
«Думаю, что в регионы уже к концу недели будет препарат поставлен», - отметил Младенцев.
К слову, глава совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый рассказал, что препарат от коронавируса «Арепливир» дорого стоит, так как он спасает жизни. Напомним, с этого понедельника, 21 сентября, «Арепливир» можно купить в аптеке за 12 320 рублей, при этом необходимо наличие рецепта от врача.
Между тем, ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.
Ранее 12 сентября сообщалось, что первая партия зарегистрированной вакцины от COVID-19 была отправлена в регионы. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О его регистрации 11 августа заявил Владимир Путин.
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