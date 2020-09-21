Названы сроки поставки препарата от COVID-19 «Арепливир» в регионы

Между тем, ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.

Ранее 12 сентября сообщалось, что первая партия зарегистрированной вакцины от COVID-19 была отправлена в регионы. Препарат разработали в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О его регистрации 11 августа заявил Владимир Путин.











