Названы способы восстановить хороший сон

Длительные каникулы с бодрствованием за полночь и поздним пробуждением, переедание и употребление алкоголя могут привести к проблемам со сном, сообщает РБК со ссылкой на экспертов.

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По их словам, чтобы не заболеть бессонницей, необходимо приучить себя вставать в одно и то же время даже в праздничные дни, не злоупотреблять спиртными напитками и «тяжелой» пищей. Как заявила руководитель сомнологической службы «Унисон» Елена Царева, заранее спланированный праздник и прекращение приема алкоголя и еды за два-три часа до сна помогут избежать расстройства сна в праздники.

Отмечается, что на качество сна могут повлиять излишки соленой, жирной, острой и мучной пищи.

Как заявил заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаил Полуэктов, после новогодней ночи, а также предшествующего стресса и недосыпания в рабочие будни, на сон может потребоваться больше времени, чем обычно. На возвращение к прежнему режиму организму может потребоваться несколько дней.

Гормон мелатонин поможет выспаться даже при непродолжительном сне, однако для этого необходимо учитывать время, когда он вырабатывается организмом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПраздникиСон
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