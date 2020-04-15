Доктор Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19, благодаря местному иммунитету. Как пишет РИА Новости, такое заявления на своем YouTube-канале сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Он отметил, что под местным иммунитетом в медицине понимаются защитные свойства слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани и бронхов. На них присутствуют так называемые секреторные иммуноглобулины – они в состоянии нейтрализовать вирусы при их попытке вторгнуться в организм, отмечает РИА ФАН.
При этом, Комаровский подчеркнул, что важный момент заключается в том, что слизистые оболочки организма не должны пересыхать. В противном случае их защитная функция отключается.
Ранее НСН писала, что врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил - в случае отсутствия мыла - дезинфицировать руки с помощью средства для мытья посуды. Доктор отметил, что оно способно «отмыть все и растворить». Кроме того, его удобно брать в дорогу или на дачу в случае, если нет уверенности, что там есть мыло.
Средство для посуды, отметил Комаров в своем YouTube-канале, хорошо подходит для грубых мужских рук. Однако использовать средство могут и женщины, однако им Комаров посоветовал затем увлажнять руки.
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