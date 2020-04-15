Доктор Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом

Человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19, благодаря местному иммунитету. Как пишет РИА Новости, такое заявления на своем YouTube-канале сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он отметил, что под местным иммунитетом в медицине понимаются защитные свойства слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани и бронхов. На них присутствуют так называемые секреторные иммуноглобулины – они в состоянии нейтрализовать вирусы при их попытке вторгнуться в организм, отмечает РИА ФАН.

При этом, Комаровский подчеркнул, что важный момент заключается в том, что слизистые оболочки организма не должны пересыхать. В противном случае их защитная функция отключается.