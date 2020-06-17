Коронавирус впервые стал причиной смерти ребенка в Москве

Врачи боролись за жизнь ребенка в течение недели. Сначала ей поставили диагноз синдром Кавасаки, однако уже после смерти пациентки выяснилось, что она скончалась из-за Кавасаки-подобного синдрома, вызванного коронавирусом.



Как отмечает РИА Новости, это новое заболевание привело к обширному поражению внутренних органов ребенка.



Отметим, что за минувшие сутки в России от коронавируса скончались 194 человека. Общее число жертв с начала пандемии достигло 7478, передает RT.

