Подсчитана доля россиян с иммунитетом к коронавирусу

В России антитела к коронавирусу имеет каждый седьмой жительстраны. Такие данные ТАСС привели в лаборатории «Инвитро».

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Всего лаборатория обработала материалы 250 тысяч россиян, лидерами стали москвичи и жители Подмосковья — 28 и 18 процентов соответственно от общего числа анализов. При этом иммунитет подтвердился у 18,4 процента жителей Москвы и 20,2 процента жителей области.

Ранее некоторые россияне начали жаловаться на осложнения после выздоровления от коронавируса. Люди с иммунитетом жалуются на сохранившийся после болезни озноб, отмечает Ura.ru.

По состоянию на понедельник, 15 июня, в России от коронавируса скончались более 7 тысяч человек, отмечает «Свободная пресса». Всего зафиксировано более 537 тысяч случаев заражения, более половины пациентов выздоровели.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Михальчевский
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