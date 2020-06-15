Подсчитана доля россиян с иммунитетом к коронавирусу
В России антитела к коронавирусу имеет каждый седьмой жительстраны. Такие данные ТАСС привели в лаборатории «Инвитро».
Всего лаборатория обработала материалы 250 тысяч россиян, лидерами стали москвичи и жители Подмосковья — 28 и 18 процентов соответственно от общего числа анализов. При этом иммунитет подтвердился у 18,4 процента жителей Москвы и 20,2 процента жителей области.
Ранее некоторые россияне начали жаловаться на осложнения после выздоровления от коронавируса. Люди с иммунитетом жалуются на сохранившийся после болезни озноб, отмечает Ura.ru.
По состоянию на понедельник, 15 июня, в России от коронавируса скончались более 7 тысяч человек, отмечает «Свободная пресса». Всего зафиксировано более 537 тысяч случаев заражения, более половины пациентов выздоровели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru