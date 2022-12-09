Названы самые популярные виды шампанского у россиян перед Новым годом
Продажи отечественного шампанского вырос в ноябре вырос в четыре раза, российские вина стали покупать в два раза чаще, свидетельствуют данные аналитиков.
Чаще всего россияне выбирают полусладкое шампанское – это почти каждая вторая купленная бутылка. Ещё треть предпочитают брют, подсчитали в онлайн-сервисе доставки «СберМаркет». Сухое, полусухое и сладкое игристое россияне покупают значительно реже.
Среди вин лидирует красное (42%), за ним с небольшим отрывом – белое, а на розовое и другие сорта вин приходится суммарно 20%. «Большинство россиян покупает сухое (58%) и полусладкое (36%) вино, реже выбирают полусухое и сладкое» , - сообщили НСН представители сервиса.
При этом авторы исследования не уточняют, как менялся спрос на импортные вина и шампанское.
Между тем, специалисты советуют в Новый год отказаться от игристого вина, потому что у некоторых людей от него быстрее наступает опьянение. «Это какой-то атрибут советского прошлого, но я не уверен, что это атрибут хорошего советского прошлого», - говорил «Радиоточке НСН» врач-нарколог Руслан Исаев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru