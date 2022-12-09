Названы самые популярные виды шампанского у россиян перед Новым годом

Среди вин лидирует красное (42%), за ним с небольшим отрывом – белое, а на розовое и другие сорта вин приходится суммарно 20%. «Большинство россиян покупает сухое (58%) и полусладкое (36%) вино, реже выбирают полусухое и сладкое» , - сообщили НСН представители сервиса.

При этом авторы исследования не уточняют, как менялся спрос на импортные вина и шампанское.

Между тем, специалисты советуют в Новый год отказаться от игристого вина, потому что у некоторых людей от него быстрее наступает опьянение. «Это какой-то атрибут советского прошлого, но я не уверен, что это атрибут хорошего советского прошлого», - говорил «Радиоточке НСН» врач-нарколог Руслан Исаев.

