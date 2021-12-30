«Атрибут советского прошлого»: Врач призвал отказаться от шампанского на Новый год

«Наличие газа в игристом вине у некоторых категорий граждан способствует более быстрому наступлению алкогольного опьянения. Здесь есть дань традиции, но нет ничего зазорного, чтобы отходить от этой традиции. Ничего не произойдет, если не будет этого бокала шампанского на Новый год, если его вообще не будет или будет бокал красного. Если начали пить белые вина или игристые, продолжайте, просто игристого вина много не выпьешь – невкусно и быстрее наступает опьянение. В каких-то моментах отход от традиций весьма полезен. Я общаюсь с коллегами за рубежом, там нет таких вот обязательных традиций, что должно быть шампанское. Это какой-то атрибут советского прошлого, но я не уверен, что это атрибут хорошего советского прошлого», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Исаев также напомнил, что лучше придерживаться умеренности и в еде, не объедаться, так как это может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и гастриту.

Ранее диетолог Лидия Ионова перечислила топ самых калорийных и вредных для здоровья праздничных блюд специально для Telegram-канала «Радиоточка НСН».

