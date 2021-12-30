«Атрибут советского прошлого»: Врач призвал отказаться от шампанского на Новый год
Нарколог Руслан Исаев посоветовал заменить традиционный бокал игристого бокалом красного вина и рассказал, почему это будет гораздо полезнее для организма.
Во время праздников не стоит зацикливаться на еде и напитках, лучше запланировать интересные встречи, походы и поздравления, заявил врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» накануне Нового года.
«Рекомендации такие – разнообразить свой праздник, не сводить все только к пище и напиткам, что очень часто бывает. Посвятить это время подаркам, походам, встречам, необычным поздравлениям. Тогда значимость алкогольных напитков отступает на второй план. Я придерживаюсь здорового образа жизни, я позволяю себе алкогольные напитки, слабый алкоголь – сухое вино, красное в умеренных количествах. Данный напиток в небольших дозах полезен для здоровья, там содержится ресвератрол – элемент, который способствует профилактике раковых заболеваний, влияет хорошо на кровеносную систему. Мы, конечно, этот напиток используем для радости, удовольствия. Фундаментально важно – выпивать с закуской. Напитки и закуски должны гармонично сочетаться с общением и другими проявлениями человеческих коммуникаций», - отметил Исаев.
По его словам, бокал красного вина может удачно заменить традиционный бокал шампанского, от которого и пользы меньше, и опьянение наступает быстрее.
«Наличие газа в игристом вине у некоторых категорий граждан способствует более быстрому наступлению алкогольного опьянения. Здесь есть дань традиции, но нет ничего зазорного, чтобы отходить от этой традиции. Ничего не произойдет, если не будет этого бокала шампанского на Новый год, если его вообще не будет или будет бокал красного. Если начали пить белые вина или игристые, продолжайте, просто игристого вина много не выпьешь – невкусно и быстрее наступает опьянение. В каких-то моментах отход от традиций весьма полезен. Я общаюсь с коллегами за рубежом, там нет таких вот обязательных традиций, что должно быть шампанское. Это какой-то атрибут советского прошлого, но я не уверен, что это атрибут хорошего советского прошлого», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Исаев также напомнил, что лучше придерживаться умеренности и в еде, не объедаться, так как это может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и гастриту.
Ранее диетолог Лидия Ионова перечислила топ самых калорийных и вредных для здоровья праздничных блюд специально для Telegram-канала «Радиоточка НСН».
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