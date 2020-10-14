Названы самые популярные страны у российских туристов в 2020 году

Россия 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также возобновляются полеты в Сербию и на Кубу.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал в эфире НСН, каким был туристический поток в эти страны в прошлом году.

«В 2019 году в Сербию выехало порядка 100 тысяч человек, в том числе с целью туризма - 69,3 тысяч человек, в Японию - 139, 7 тысяч человек, в том числе, с целью туризма - 75.5 тысяч человек, на Кубу - 161,3 тысячи человек, с целью туризма - 119 тысяч человек», - сказал Игнатьев.