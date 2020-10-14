Названы самые популярные страны у российских туристов в 2020 году
Президент Российского союза туриндустрии прокомментировал НСН открытие авиасообщения с Японией, Сербией и Кубой.
Россия 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также возобновляются полеты в Сербию и на Кубу.
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рассказал в эфире НСН, каким был туристический поток в эти страны в прошлом году.
«В 2019 году в Сербию выехало порядка 100 тысяч человек, в том числе с целью туризма - 69,3 тысяч человек, в Японию - 139, 7 тысяч человек, в том числе, с целью туризма - 75.5 тысяч человек, на Кубу - 161,3 тысячи человек, с целью туризма - 119 тысяч человек», - сказал Игнатьев.
Он также отметил, что по Кубе туроператоры ждут разъяснений Росавиации, можно ли ставить чартерные рейсы. По его словам, это направление может привлечь турпоток из России.
«Из открытых для россиян 18 стран наибольшим интересом у туристов пользуются Турция, ОАЭ, Мальдивы. Так за август в Турцию выехало порядка 440 тысяч россиян, это крупнейший для Турции рынок въезда», - подчеркнул президент РСТ.
Игнатьев добавил, что остальные направления пока не пользуются спросом по разным причинам, включая условия въезда.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, насколько будут востребованы россиянами Куба, Япония и Сербия.
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