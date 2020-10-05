Авиакомпании РФ получили допуск на полеты в 24 страны
Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Соответствующий приказ публикует Росавиация, отмечая, что в списке есть и те страны, сообщение с которыми которые пока не возобновилось.
Так, авиакомпании получили допуск в открытые страны, в числе которых, Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Объединённые Арабские Эмираты, Турция и Танзания.
В перечне закрытых стран, допуск на полеты в которые уже выдан, значатся, к примеру, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр и Китай. Перевозчики также получили допуски на чартерные полеты в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию и на Кубу.
Добавим, в Росавиации подчеркнули, что этот документ не означает возобновление авиасообщения. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
Ранее в понедельник, 5 октября, стало известно, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение. Об этом пишет РИА Новости. В этот же день первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией власти могут вновь закрыть границы, отмечает RT.
За минувшие сутки в РФ выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали более 1 миллиона 225 тысяч инфицированных.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Медведь убил рабочего в Московском цирке
- Минприроды не увидело следов нефти в пробах воды с Камчатки
- Мощнейший российский ледокол протестировали на Северном полюсе
- Башмета выписали из больницы после перенесённого COVID-19
- Авиакомпании РФ получили допуск на полеты в 24 страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru