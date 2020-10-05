Авиакомпании РФ получили допуск на полеты в 24 страны

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Соответствующий приказ публикует Росавиация, отмечая, что в списке есть и те страны, сообщение с которыми которые пока не возобновилось.

Так, авиакомпании получили допуск в открытые страны, в числе которых, Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, Объединённые Арабские Эмираты, Турция и Танзания.

В перечне закрытых стран, допуск на полеты в которые уже выдан, значатся, к примеру, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр и Китай. Перевозчики также получили допуски на чартерные полеты в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию, Францию и на Кубу.

Добавим, в Росавиации подчеркнули, что этот документ не означает возобновление авиасообщения. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.