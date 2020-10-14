Максимальная осторожность. В РСТ оценили открытие границ с Кубой, Сербией и Японией

Вице-президент Российского союза туриндустрии в эфире НСН рассказал, какие направления будут востребованы российскими туристами в ближайшее время.



Россия 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также возобновляются полеты в Сербию и на Кубу. Дважды в неделю самолеты будут отправляться из Москвы в Токио, Белград, кубинские города Кайо-Коко и Санта-Клара. И намечен один рейс из Владивостока в Токио.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, насколько востребованы россиянами эти направления.

«По Кубе в прошлом году, наряду с Доминиканой и Мексикой, рядом наших операторов ставились чартерные программы. И на регулярных рейсах вылетали группы. Из Латинской Америки это наиболее бюджетное направление. Поэтому не сразу, но будет востребовано. Сербия – это не только туризм, но и деловое, транзитное направление. Япония – зависит от того формата, по которому будут принимать приезжающих. Потому что в Южной Корее сначала все обрадовались, но когда оказалось, что нужно две недели самоизоляции за свой счет, энтузиазма поубавилось. С максимальными мерами предосторожности Куба, Сербия будут туристами востребованы во всяком случае», - отметил Барзыкин.

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По его словам, в ближайшее время можно ожидать возобновления полетов и по другим направлениям.

«24 дополнительных направления последовательно будут открываться, но в зависимости от принимающей стороны. Все направления согласуются обеими сторонами», - напомнил собеседник НСН.

Ранее Россия открыла границы с 18 странами. Среди них Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Южная Корея, Мальдивы, Египет, ОАЭ, Великобритания, Турция, Танзания, Абхазия, Киргизия, Кения, Черногория, Молдавия, Польша, Греция и Южная Осетия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмРосавиация
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