Максимальная осторожность. В РСТ оценили открытие границ с Кубой, Сербией и Японией

Россия 1 ноября возобновляет авиасообщение с Японией. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Также возобновляются полеты в Сербию и на Кубу. Дважды в неделю самолеты будут отправляться из Москвы в Токио, Белград, кубинские города Кайо-Коко и Санта-Клара. И намечен один рейс из Владивостока в Токио.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН рассказал, насколько востребованы россиянами эти направления.

«По Кубе в прошлом году, наряду с Доминиканой и Мексикой, рядом наших операторов ставились чартерные программы. И на регулярных рейсах вылетали группы. Из Латинской Америки это наиболее бюджетное направление. Поэтому не сразу, но будет востребовано. Сербия – это не только туризм, но и деловое, транзитное направление. Япония – зависит от того формата, по которому будут принимать приезжающих. Потому что в Южной Корее сначала все обрадовались, но когда оказалось, что нужно две недели самоизоляции за свой счет, энтузиазма поубавилось. С максимальными мерами предосторожности Куба, Сербия будут туристами востребованы во всяком случае», - отметил Барзыкин.