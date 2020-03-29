Названы регионы с подтвержденными случаями коронавируса

По два новых случая инфицирования COVID-19 выявлены в Мурманской, Новгородской, Ленинградской областях и Хабаровском крае. По одному заболевшему прибавилось в Белгородской, Липецкой, Ярославской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, а также Мордовии, ХМАО, Якутии и Башкортостане.

За последние сутки выздоровели 15 человек, умерли — 4, уточняет Газета. ru.

Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса.

«Я, правда, готов после личного карантина помочь. Я открыт. Более того, я знаю многих известных людей - актеров, режиссеров, - которые мне сегодня позвонили и сказали, что тоже готовы быть волонтерами на горячей линии, общаться с людьми. Потому что нужно оставаться в уме, соблюдать те правила, о которых говорят медики и политики. Это правда. Не надо никаких плакатов, лозунгов. Давайте тихо помогать друг другу – это самое важное, что мы можем сделать», - заявил режиссер.



