Названы регионы с подтвержденными случаями коронавируса
В России по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 лидирует Москва. Здесь 197 новых инфицированных. Сообщает RT со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса,
В пятерке регионов, где выявлено больше всего новых случаев заражения - Московская область (27 человек). По пять заболевших – в Санкт-Петербурге и Пензенской области. По четыре новых случая коронавируса – в Чечне и Коми, по три – в Челябинской и Омской областях.
По два новых случая инфицирования COVID-19 выявлены в Мурманской, Новгородской, Ленинградской областях и Хабаровском крае. По одному заболевшему прибавилось в Белгородской, Липецкой, Ярославской, Рязанской, Кировской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, а также Мордовии, ХМАО, Якутии и Башкортостане.
За последние сутки выздоровели 15 человек, умерли — 4, уточняет Газета. ru.
Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса.
«Я, правда, готов после личного карантина помочь. Я открыт. Более того, я знаю многих известных людей - актеров, режиссеров, - которые мне сегодня позвонили и сказали, что тоже готовы быть волонтерами на горячей линии, общаться с людьми. Потому что нужно оставаться в уме, соблюдать те правила, о которых говорят медики и политики. Это правда. Не надо никаких плакатов, лозунгов. Давайте тихо помогать друг другу – это самое важное, что мы можем сделать», - заявил режиссер.
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