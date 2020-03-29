В Москве выявлено 197 новых заболевших коронавирусом, из них 100 - молодежь

В столице России подтверждено 197 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что большая часть заболевших – молодежь и люди среднего возраста. Коронавирус подтвержден у 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и у 13 детей. Зафиксировано 32 случая заражения инфекцией и людей старше 65 лет.

Всего 29 марта в России выявлено 270 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 26 регионах.

За последние сутки выздоровели 15 человек, умерли — 4, уточняет Газета. ru.

По официальным данным, количество заболевших новым коронавирусом в России составляет 1534, вылечившихся — 64, умерших — 11.

Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса.

«Я, правда, готов после личного карантина помочь. Я открыт. Более того, я знаю многих известных людей - актеров, режиссеров, - которые мне сегодня позвонили и сказали, что тоже готовы быть волонтерами на горячей линии, общаться с людьми. Потому что нужно оставаться в уме, соблюдать те правила, о которых говорят медики и политики. Это правда. Не надо никаких плакатов, лозунгов. Давайте тихо помогать друг другу – это самое важное, что мы можем сделать», - заявил режиссер.

