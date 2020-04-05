Названы регионы России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом

По числу заразившихся коронавирусом в регионах России в первой тройке оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в начала пандемии в Москве зафиксировано 3893 случая заражения, в Московской области — 305, в Петербурге — 191 случай.

В Республике Коми официально подтвержден диагноз у 59 инфицированных, в Ленинградской области – у 57 человек, в Нижегородской области – у 47 граждан.