Названы регионы России с наибольшим числом заразившихся коронавирусом

По числу заразившихся коронавирусом в регионах России в первой тройке оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что в начала пандемии в Москве зафиксировано 3893 случая заражения, в Московской области — 305, в Петербурге — 191 случай.

В Республике Коми официально подтвержден диагноз у 59 инфицированных, в Ленинградской области – у 57 человек, в Нижегородской области – у 47 граждан.

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За минувшие сутки в Москве - 536 новых случаев заражения, в Подмосковье — 45. В Нижегородской области — 22, в Петербурге — 20, в Тульской области — 10, в Ленинградской области — 10, в

Единичное число новых зараженных отмечается в Красноярском крае (4), в Ханты-Мансийском автономном округе(3), в Крыму и Хабаровском крае (2). По одному случаю выявлено в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

В общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период погибли из-за вируса 45 человек, выздоровели 355.

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН выделил главную задачу в борьбе с коронавирусом в России - «жестко пересмотреть систему тестирования».

«В стране появилось большое количество зарегистрированных диагностикумов. Имеющаяся громоздкая система подтверждения для них является реальным тормозом», - считает эксперт.

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ФОТО: pixabay.com
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