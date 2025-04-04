Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за нейросетей
Внедрение ИИ-решений приведет к тому, что люди для физической работы будут меньше нужны, чем специалисты, владеющие новыми технологиями, сказал НСН Андрей Кладов.
Порядка 40% всех рабочих должностей в мире подвергаются воздействию автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ), сказал в эфире НСН эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
По его словам, в развитых государствах, где значительное количество рабочих мест связано с услугами, ИТ и финансовой сферой, уязвимость может достигать 60%. Это связано с тем, что инструменты ИИ постепенно берут на себя выполнение рутинных задач. В частности, данное явление проявляется в профессиях, характеризующихся значительным объемом повторяющихся операций. Например, в бухгалтерии автоматизация предоставляет ИИ возможность выполнять задачи по сверке счетов, освобождая профессионалов для более сложных и неординарных задач, требующих интеллектуального участия человека.
«Важно понимать, что когда говорят о 40% рабочих мест под угрозой, это не означает неминуемую замену людей роботами. Скорее, это сигнал к необходимости адаптации и переподготовки для многих профессий, где ИИ выполняет часть функций, позволяя работникам сосредоточиться на более сложных задачах. Специалисты в области анализа данных, а также работники, занимающиеся бухгалтерским учетом и созданием финансовой отчетности, находятся под высоким риском замены на автоматизированные системы, основанные на искусственном интеллекте. Эти профессии преимущественно включают регулярные структурированные задачи, связанные со сбором, обработкой и систематизацией больших объемов информации, что делает их идеальными кандидатами для интеграции ИИ-решений», - сказал собеседник НСН.
Кроме того, как отмечает эксперт, внедрение ИИ потребует появления специалистов, с новыми навыками.
«ИИ может значительно повлиять на работу производственных рабочих, даже, возможно, заменив некоторые из их задач. Например, в октябре 2019 года Microsoft отметила, что компании, применяющие ИИ, обгоняют конкурентов: их эффективность на 12% выше. Это значит, что на производстве постепенно будут внедряться ИИ-технологии, а также возникнут новые, возможно более высокооплачиваемые рабочие места, требующие подготовки к работе с ИИ-инструментами. На практике внедрение таких ИИ-решений может снизить зависимость от ручного труда при техническом обслуживании и управлении оборудованием. Конечно, для управления этими системами потребуются специалисты с новыми навыками, таких как анализ данных и механика, работа с ИИ. Это приведет к изменению структуры занятости в промышленности: нужны будут меньше людей для физической работы, зато возрастет спрос на специалистов, владеющих новыми технологиями», - заключил Кладов.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил НСН, что школьники и студенты все чаще используют нейросети в процессе обучения, грамотный учитель должен направлять их в этом, так как строгие запреты не приведут ни к чему хорошему.
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