Названы профессии, которые могут исчезнуть из-за нейросетей

По его словам, в развитых государствах, где значительное количество рабочих мест связано с услугами, ИТ и финансовой сферой, уязвимость может достигать 60%. Это связано с тем, что инструменты ИИ постепенно берут на себя выполнение рутинных задач. В частности, данное явление проявляется в профессиях, характеризующихся значительным объемом повторяющихся операций. Например, в бухгалтерии автоматизация предоставляет ИИ возможность выполнять задачи по сверке счетов, освобождая профессионалов для более сложных и неординарных задач, требующих интеллектуального участия человека.



«Важно понимать, что когда говорят о 40% рабочих мест под угрозой, это не означает неминуемую замену людей роботами. Скорее, это сигнал к необходимости адаптации и переподготовки для многих профессий, где ИИ выполняет часть функций, позволяя работникам сосредоточиться на более сложных задачах. Специалисты в области анализа данных, а также работники, занимающиеся бухгалтерским учетом и созданием финансовой отчетности, находятся под высоким риском замены на автоматизированные системы, основанные на искусственном интеллекте. Эти профессии преимущественно включают регулярные структурированные задачи, связанные со сбором, обработкой и систематизацией больших объемов информации, что делает их идеальными кандидатами для интеграции ИИ-решений», - сказал собеседник НСН.