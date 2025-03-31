Учителя отказались запрещать нейросети в процессе обучения

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил НСН, что квалифицированный педагог с помощью гаджета сделает урок интереснее и полезнее.

Школьники и студенты все чаще используют нейросети в процессе обучения, грамотный учитель должен направлять их в этом, так как строгие запреты не приведут ни к чему хорошему, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.

Нейросетями в той или иной мере пользуются 85% российских студентов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» (в феврале 2025 г. онлайн опросили 1041 студента). Для поиска информации нейросети используют 77% студентов, для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ – 43%, пишут «Ведомости». Ямбург уверен, что грамотные преподаватели должны с умом использовать новые технологии в процессе обучения.

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«Я не думаю, что студенты разучатся писать и думать, если с ними будут работать мудрые преподаватели. Все зависит от квалификации преподавателей. При всем уважении к нейросетям хочу отметить, что есть помимо головного интеллекта нравственный – умение чувствовать чужую беду, чувство эмпатии, возможность ощущать все богатство этого мира. Если брать гуманитарные предметы, тут две задачи, первая – воспитать человека умелого и мобильного. Если сегодня человек не владеет интернетом, не знает языки и так далее, это не очень хороший результат. Но есть и вторая сторона – развитие эмоционального интеллекта, а это задача преподавателей. Этому надо обучать людей», - рассказал он.

По его словам, квалифицированный учитель с помощью гаджета сделает урок интереснее и полезнее.

«Никакие запреты ни к чему хорошему не приводят, нельзя запрещать использовать искусственный интеллект в школах и так далее. Конечно, в интернете много грязи, но в жизни тоже много грязи. Поэтому квалифицированный учитель с помощью гаджета сделает урок интереснее и полезнее», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан отметил, что нейросеть не сможет помочь тем, кто совсем не разбирается в теме.

«Это хорошо, что люди используют новые технологии. Мы все хотим упростить процесс получения знаний. В этом смысле нейросеть остается инструментом. Если не быть экспертом в области, в которой формируется запрос, нейросеть не всегда может помочь, может даже ввести в заблуждение», - пояснил он в беседе с НСН.

Ранее сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев заявил НСН, что ИИ без должного регулирования может начать сеять дезинформацию, что приведет к серьезным последствиям, включая общественные волнения и потерю доверия к информации.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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