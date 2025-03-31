Учителя отказались запрещать нейросети в процессе обучения

Школьники и студенты все чаще используют нейросети в процессе обучения, грамотный учитель должен направлять их в этом, так как строгие запреты не приведут ни к чему хорошему, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с НСН.

Нейросетями в той или иной мере пользуются 85% российских студентов. Об этом говорится в исследовании, проведенном Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» (в феврале 2025 г. онлайн опросили 1041 студента). Для поиска информации нейросети используют 77% студентов, для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ – 43%, пишут «Ведомости». Ямбург уверен, что грамотные преподаватели должны с умом использовать новые технологии в процессе обучения.