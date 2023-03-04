Названы причины снижения спроса на работу в России

В IV квартале снизилась и потребность в рабочей силе (в годовом выражении на 17,6%), и число зарегистрированных безработных (на 32,3%). Из-за этого произошел максимальный за последние годы разрыв между спросом и предложением.

Самое больше число вакансий оставалось открытыми в Тульской области (11 на каждого безработного), в Еврейской автономной области (10 вакансий на каждого безработного), в Ленинградской области ( более 9 вакансий на каждого безработного).

Также в десятке регионов с благоприятными условиями для поиска работы Амурская область (8 вакансий), Ямало-Ненецкий автономный округ (7,2 вакансии), Нижегородская область (6,7 вакансии), Приморский край (6,1 вакансии), Волгоградская область (5,7 вакансии), Мурманская область (5,4 вакансии), Псковская область (4,8 вакансии).

Самый высокий дефицит рабочих мест зарегистрирован в Ингушетии (86 соискателей на одну вакансию), Чечне (27 соискателей), Дагестане (12 соискателей), Тыве (4,5 соискателя), Алтае (3,7 соискателя), Северной Осетии (2,9 соискателя), Кабардино-Балкарии (2,6 соискателя), Калмыкии и Карачаево-Черкесии (по 1,1 соискателя на место).

Снятие ковидных ограничительных мер, уход иностранных компаний из России директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка называет главными причинами возникшего разрыва между спросом и предложением на рынке труда.

В январе уровень безработицы в России составил 3,6 процента – это новый исторический минимум, сообщили в Росстате.



