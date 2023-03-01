Установлен новый исторический минимум безработицы в России

В декабре 2022 года уровень безработицы составлял 3,7 процента, а всего в минувшем году исторический минимум обновлялся пять раз, напоминает РИА Новости.

«В январе 2023 года 2,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные», - говорится в докладе Росстата.

Ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что напомнил, что еще в допандемийный период уровень безработицы в РФ оценивался в 4,7%, сообщает НСН.

