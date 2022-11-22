Женщины в России всё чаще хотят зарплату выше «мужской»

Женщины в России всё активнее выступают против «принципа», согласно которому, заработная плата мужчин должны быть выше. В частности, разрыв между зарплатными ожиданиями москвичек и москвичей уже сократился до 5%, в Санкт-Петербурге значение сохраняется на уровне 8%. Такую статистику приводит портал Superjob.ru.

Аналитики рекрутингового ресурса раскрыли NEWS.RU, в каких профессиях женщины заявляют о стремлении зарабатывать больше мужчин, а также объяснили причины ухода стереотипов с рынка труда.

В российской столице ожидания по зарплатам у женщин выше по сравнению с мужчинами на таких должностях, как финансовый аналитик (150 тысяч рублей в месяц против 130 тысяч рублей), экономист (90 тысяч против 85 тысяч рублей), а также архитектор и сметчик (110 тысяч против 105 тысяч рублей).