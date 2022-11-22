Женщины в России всё чаще хотят зарплату выше «мужской»

Женщины в России всё активнее выступают против «принципа», согласно которому, заработная плата мужчин должны быть выше. В частности, разрыв между зарплатными ожиданиями москвичек и москвичей уже сократился до 5%, в Санкт-Петербурге значение сохраняется на уровне 8%. Такую статистику приводит портал Superjob.ru.

Аналитики рекрутингового ресурса раскрыли NEWS.RU, в каких профессиях женщины заявляют о стремлении зарабатывать больше мужчин, а также объяснили причины ухода стереотипов с рынка труда.

В российской столице ожидания по зарплатам у женщин выше по сравнению с мужчинами на таких должностях, как финансовый аналитик (150 тысяч рублей в месяц против 130 тысяч рублей), экономист (90 тысяч против 85 тысяч рублей), а также архитектор и сметчик (110 тысяч против 105 тысяч рублей).

Основатель SuperJob: На рынке труда будет всплеск после Нового года

Что касается Северной столицы, то там средние рыночные ожидания женщин выше, чем у мужчин, на позициях PR-менеджера, архитектора и экономиста. По оценке Superjob.ru, отчасти такое положение вещей объясняется ситуацией, возникшей в связи с пандемией коронавируса. Инфекция сделала рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законодатели и общественники.

Ранее президент и основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ситуацию на рынке труда в связи с мобилизацией.

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ФОТО: АНО «Национальные приоритеты»
ТЕГИ:ЖенщиныЗарплатыТрудоустройство
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