Названы причины, повышающие риск смерти при COVID в 12 раз

Риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом при сердечно-сосудистых заболеваниях вырастает практически в 12 раз. С таким предупреждением выступил руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Он пояснил в ходе пресс-конференции, что сердечно-сосудистые заболевания не повышают риск заразиться коронавирусом, однако определяют более тяжелое течение болезни. Согласно статистики, у каждого третьего пациента с COVID-19 наличествуют проблемы с сердцем или сосудами.

«На себе испытали?» В Институте Гамалеи оценили вакцину из Крыма

Как следствие, у таких больных есть риск возникновения тромбозов, нарушения ритма сердца и миокардита. В целом, по словам Бойцова, вероятность смерти при наличии того или иного ССЗ возрастает на 1100%, передает Ura.ru.

Как отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью НСН, в целом, чаще умирают пациенты с COVID-19 старших возрастных групп. Однако, по словам эксперта, смертельные случаи не исключены и среди молодых людей, которые даже не страдают хроническими заболеваниями.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
ТЕГИ:СмертьЗаболеванияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры