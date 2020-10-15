Названы причины, повышающие риск смерти при COVID в 12 раз

Риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом при сердечно-сосудистых заболеваниях вырастает практически в 12 раз. С таким предупреждением выступил руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.

Он пояснил в ходе пресс-конференции, что сердечно-сосудистые заболевания не повышают риск заразиться коронавирусом, однако определяют более тяжелое течение болезни. Согласно статистики, у каждого третьего пациента с COVID-19 наличествуют проблемы с сердцем или сосудами.