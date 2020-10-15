Названы причины, повышающие риск смерти при COVID в 12 раз
Риск смертельного исхода у пациентов с коронавирусом при сердечно-сосудистых заболеваниях вырастает практически в 12 раз. С таким предупреждением выступил руководитель Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов.
Он пояснил в ходе пресс-конференции, что сердечно-сосудистые заболевания не повышают риск заразиться коронавирусом, однако определяют более тяжелое течение болезни. Согласно статистики, у каждого третьего пациента с COVID-19 наличествуют проблемы с сердцем или сосудами.
Как следствие, у таких больных есть риск возникновения тромбозов, нарушения ритма сердца и миокардита. В целом, по словам Бойцова, вероятность смерти при наличии того или иного ССЗ возрастает на 1100%, передает Ura.ru.
Как отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью НСН, в целом, чаще умирают пациенты с COVID-19 старших возрастных групп. Однако, по словам эксперта, смертельные случаи не исключены и среди молодых людей, которые даже не страдают хроническими заболеваниями.
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