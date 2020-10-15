«На себе испытали?» В Институте Гамалеи оценили вакцину из Крыма

Вакцину от коронавируса, которую можно вдыхать, разработали ученые из Федерального университета имени Вернадского (КФУ) в Крыму. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимир Оберемок.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН скептически оценил заявление крымского коллеги.

«Человек предлагает вакцину. Вакцина – дело серьезное, это не игрушки. Поэтому, прежде всего, надо бы спросить этого человека: «А ты на себе ее испытал?». «Ты вдохни 25 раз и посмотри, что у тебя будет через три-четыре недели». Он же ничего об этом не сообщает. Тогда какова цена этим заявлениям?», - спросил Зуев.

Он напомнил, что специалисты Института имени Гамалеи, разработав первую российскую вакцину, испытали ее на себе.