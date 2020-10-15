«На себе испытали?» В Институте Гамалеи оценили вакцину из Крыма

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи в эфире НСН скептически оценил заявление о крымской вакцине от коронавируса.



Вакцину от коронавируса, которую можно вдыхать, разработали ученые из Федерального университета имени Вернадского (КФУ) в Крыму. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимир Оберемок.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН скептически оценил заявление крымского коллеги.

«Человек предлагает вакцину. Вакцина – дело серьезное, это не игрушки. Поэтому, прежде всего, надо бы спросить этого человека: «А ты на себе ее испытал?». «Ты вдохни 25 раз и посмотри, что у тебя будет через три-четыре недели». Он же ничего об этом не сообщает. Тогда какова цена этим заявлениям?», - спросил Зуев.

Он напомнил, что специалисты Института имени Гамалеи, разработав первую российскую вакцину, испытали ее на себе.

Идут вакцины одна за одной. Но ситуация с COVID-19 угрожающая

«Наши ребята, гамалеевцы, в первую очередь проверили на себе. На себе определили два главных признака вакцины, хотя и предварительно. Вакцина, прежде всего, должна быть безопасной. А во-вторых, конечно, и эффективной. Они ввели ее себе, все остались живы-здоровы. Было доказано, что она безопасна. И через три недели у них в крови обнаружились специфические антитела. То есть эффективность была на лицо», - добавил вирусолог.

Тем не менее он считает, что вакцин мало не бывает.

«Это будет не третья, а четвертая вакцина. Первая – это наша, гамалеевская. Вторая – это которую сейчас зарегистрировал центр «Вектор». Третья на подходе в Центре имени Чумакова во Внукове. А эта из Крыма – уже четвертая. Очень хорошо, когда появляются новые вакцины. Это расширяет возможность выбора», - заключил собеседник НСН.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусКрымВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры