«На себе испытали?» В Институте Гамалеи оценили вакцину из Крыма
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи в эфире НСН скептически оценил заявление о крымской вакцине от коронавируса.
Вакцину от коронавируса, которую можно вдыхать, разработали ученые из Федерального университета имени Вернадского (КФУ) в Крыму. Об этом сообщил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств Владимир Оберемок.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН скептически оценил заявление крымского коллеги.
«Человек предлагает вакцину. Вакцина – дело серьезное, это не игрушки. Поэтому, прежде всего, надо бы спросить этого человека: «А ты на себе ее испытал?». «Ты вдохни 25 раз и посмотри, что у тебя будет через три-четыре недели». Он же ничего об этом не сообщает. Тогда какова цена этим заявлениям?», - спросил Зуев.
Он напомнил, что специалисты Института имени Гамалеи, разработав первую российскую вакцину, испытали ее на себе.
«Наши ребята, гамалеевцы, в первую очередь проверили на себе. На себе определили два главных признака вакцины, хотя и предварительно. Вакцина, прежде всего, должна быть безопасной. А во-вторых, конечно, и эффективной. Они ввели ее себе, все остались живы-здоровы. Было доказано, что она безопасна. И через три недели у них в крови обнаружились специфические антитела. То есть эффективность была на лицо», - добавил вирусолог.
Тем не менее он считает, что вакцин мало не бывает.
«Это будет не третья, а четвертая вакцина. Первая – это наша, гамалеевская. Вторая – это которую сейчас зарегистрировал центр «Вектор». Третья на подходе в Центре имени Чумакова во Внукове. А эта из Крыма – уже четвертая. Очень хорошо, когда появляются новые вакцины. Это расширяет возможность выбора», - заключил собеседник НСН.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» из Новосибирска.
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