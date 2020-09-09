Опрос: 43% россиян выступили против объединения с Белоруссией

Согласно проведённому в августе опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины россиян (57%) знают о создании Союзного государства России и Белоруссии, причём большинство из них – без подробностей.

Как показало исследование, 43% респондентов считают, что объединение России и Белоруссии не нужно – достаточно поддерживать добрососедские отношения. 22% выступают за объединение в одно государство на равноправной основе, 17% хотели бы видеть Белоруссию в качестве одного из субъектов РФ.

Другой недавний опрос показал, что почти половина россиян из тех, кто следит за событиями в Белоруссии, поддерживает действующего президента республики Александра Лукашенко. Впрочем, уровень поддержки колеблется в зависимости от источника новостей: те, кто узнают новости по телевизору, больше склонны поддерживать его, чем те, кто читает их в интернете.

