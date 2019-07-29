Названы причины коррупции и мошенничества среди сотрудников ФСБ
Глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ рассказал НСН, что разложение органов госбезопасности велось целенаправленно еще в 90-ых годах.
СМИ узнали о вынесении приговора бывшему начальнику департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковнику Федеральной службы безопасности РФ Михаилу Горбатову. По данным газеты «Коммерсантъ», его признали виновным в совершении особо крупного мошенничества во время работы старшим оперуполномоченным 11-го отдела управления «К». По данным следствия, Горбатов совместно с двумя фигурантами дела вымогали деньги у владельцев ломбардов, запугивая их якобы проверками со стороны ФСБ. В общей сложности, мошенникам удалось заполучить 100 тысяч долларов, а также ценности на сумму более миллиона долларов. Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в размере 250 тысяч рублей.
Как заявил в интервью НСН глава Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов, коррупция в органах госбезопасности стала следствием уничтожения идеологической составляющей и уходом старых кадров.
«Разложение органов государственной безопасности началось с 1991 года, с момента развала Советского Союза, развал КГБ. Сначала разрушили идею, ради которой органы государственной безопасности существовали. Дальше была установка от олигархов: нам не нужны честные спецслужбы и правоохранительные органы, потому что у нас приватизация, у нас другие экономические задачи, и мы будем выстраивать всю систему. Я помню, как все это было, при зарплате меньше 50 долларов наши семьи жили на продуктовых пайках, при этом была организованная преступность, как одна из тем, и повальная тотальная коррупция», — рассказал он.
Собеседник НСН уточнил, что коррупция пришла в Россию не с 2000 года, а формировалась и жестко институализировалась именно с 1991 года, когда строилась новая элита и олигархическая система отношений.
«Те, кто имел закалку в органах КГБ СССР, традиции, определенные моральные устои, в основном были привиты от неких [соблазнов]. Постепенно люди стали меняться, стали приходить молодые, и они уже приходили с коммерческими понятиями. Органы госбезопасности всегда были самыми интересными для подкупа и развращения, потому что они контролируют власть, они контролируют борьбу с коррупцией, они контролируют экономику, поэтому туда преступный мир стал внедрять своих детей, родственников, стали тотально покупать», — заявил он.
Кирилл Кабанов также добавил, что последние истории с мошенничеством в кругах ФСБ, появившиеся в СМИ, показывают, что проблема реально существует и с ней начали бороться.
«[Эта проблема] может быть меньше по количеству, чем в других правоохранительных органах, прежде, всего в МВД, потому что там количественный состав меньше и публичный состав меньше, и люди там не берут по пять тысяч рублей взятки. Но то, что там проблема существует, и с ней начали бороться достаточно жестко, в том числе внутри системы, это факт», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, в начале июля стало известно о задержании семи сотрудников ФСБ. Пятеро из них находятся в следственном изоляторе, двое — под домашним арестом. Детали дела не разглашаются, официально объявлено, что речь идет о разбое в особо крупном размере. Предположительно силовики отобрали у предпринимателя полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей. Всего по делу проходят 9 человек, в том числе сотрудник Федеральной налоговой службы.
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