Названы причины коррупции и мошенничества среди сотрудников ФСБ

Собеседник НСН уточнил, что коррупция пришла в Россию не с 2000 года, а формировалась и жестко институализировалась именно с 1991 года, когда строилась новая элита и олигархическая система отношений.

«Те, кто имел закалку в органах КГБ СССР, традиции, определенные моральные устои, в основном были привиты от неких [соблазнов]. Постепенно люди стали меняться, стали приходить молодые, и они уже приходили с коммерческими понятиями. Органы госбезопасности всегда были самыми интересными для подкупа и развращения, потому что они контролируют власть, они контролируют борьбу с коррупцией, они контролируют экономику, поэтому туда преступный мир стал внедрять своих детей, родственников, стали тотально покупать», — заявил он.

Кирилл Кабанов также добавил, что последние истории с мошенничеством в кругах ФСБ, появившиеся в СМИ, показывают, что проблема реально существует и с ней начали бороться.

«[Эта проблема] может быть меньше по количеству, чем в других правоохранительных органах, прежде, всего в МВД, потому что там количественный состав меньше и публичный состав меньше, и люди там не берут по пять тысяч рублей взятки. Но то, что там проблема существует, и с ней начали бороться достаточно жестко, в том числе внутри системы, это факт», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, в начале июля стало известно о задержании семи сотрудников ФСБ. Пятеро из них находятся в следственном изоляторе, двое — под домашним арестом. Детали дела не разглашаются, официально объявлено, что речь идет о разбое в особо крупном размере. Предположительно силовики отобрали у предпринимателя полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей. Всего по делу проходят 9 человек, в том числе сотрудник Федеральной налоговой службы.

