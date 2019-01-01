Прижать Голунова. В профсоюзе полиции рассказали, как ФСБ шантажирует МВД

Указание завести уголовное дело на Ивана Голунова поступило от сотрудника ФСБ 5 июня, то есть за сутки до задержания журналиста. Об этом изданию Baza на условиях анонимности рассказал полицейский, связанный с делом. По его словам, к одному из руководителей ГУ МВД по Москве, чье имя также не называется, обратился высокопоставленный сотрудник УФСБ Москвы с просьбой «прижать одного персонажа». Отказаться у высокопоставленного полицейского возможности не было, утверждает источник.

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире НСН объяснил, как происходит подобное неформальное взаимодействие между представителями силовых ведомств.

«Есть такие полицейские, которые работают на ФСБ. У них соответствующие обязательства перед своими тайными руководителями. Их могут взять «на компромат». Того же Щирова (Андрей Щиров - бывший замглавы управления внутренних дел по Западному административному округу – прим. НСН) фсбшники могли за что-то взять, отпустить, но документы-то остались... Это как предположение, не обязательно, что это так. Естественно, он будет зависимым всю оставшуюся жизнь перед сотрудниками ФСБ. И будет делать все, что они скажут, иначе этот материал пустят в ход. Своеобразный шантаж. Есть те, кто работает на добровольной основе, но таких мало. А большинство "на компромате"», - добавил он.

Собеседник НСН привел пример из недавнего дела, в котором начальник полиции одного региона признавался в противоправных действиях. Он вместе с другими высокопоставленными сотрудниками был связан коррупционными схемами, в результате чего они получали крупные денежные суммы с местных бизнесменов.