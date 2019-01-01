Прижать Голунова. В профсоюзе полиции рассказали, как ФСБ шантажирует МВД
Глава Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии в эфире НСН рассказал, почему высокопоставленный пролицейски не смог отказаться от предложения спецслужб по «делу Голунова».
Указание завести уголовное дело на Ивана Голунова поступило от сотрудника ФСБ 5 июня, то есть за сутки до задержания журналиста. Об этом изданию Baza на условиях анонимности рассказал полицейский, связанный с делом. По его словам, к одному из руководителей ГУ МВД по Москве, чье имя также не называется, обратился высокопоставленный сотрудник УФСБ Москвы с просьбой «прижать одного персонажа». Отказаться у высокопоставленного полицейского возможности не было, утверждает источник.
Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в эфире НСН объяснил, как происходит подобное неформальное взаимодействие между представителями силовых ведомств.
«Есть такие полицейские, которые работают на ФСБ. У них соответствующие обязательства перед своими тайными руководителями. Их могут взять «на компромат». Того же Щирова (Андрей Щиров - бывший замглавы управления внутренних дел по Западному административному округу – прим. НСН) фсбшники могли за что-то взять, отпустить, но документы-то остались... Это как предположение, не обязательно, что это так. Естественно, он будет зависимым всю оставшуюся жизнь перед сотрудниками ФСБ. И будет делать все, что они скажут, иначе этот материал пустят в ход. Своеобразный шантаж. Есть те, кто работает на добровольной основе, но таких мало. А большинство "на компромате"», - добавил он.
Собеседник НСН привел пример из недавнего дела, в котором начальник полиции одного региона признавался в противоправных действиях. Он вместе с другими высокопоставленными сотрудниками был связан коррупционными схемами, в результате чего они получали крупные денежные суммы с местных бизнесменов.
«Я недавно читал явку с повинной одного большого начальника, он написал ее своему начальнику в МВД. Он там признается, что в месяц собирал с коммерсантов по 50-60 миллионов рублей и делил с начальником УВД и так далее, а их прикрывал сотрудник ФСБ из управления М. Это только в одной области. Они прикрывали и карьеры, и драгметаллы, и рубку леса, и все, что угодно. Буквально, все. Этим занимались люди из управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Главная их задача, получается, сбор денег для руководства. Руководитель собственной безопасности брал себе денежку, начальник УВД брал, поэтому ФСБ могло любого из них взять за одно место и приказать им делать все, что угодно. И они бы сделали. И так в любом регионе», - констатировал он.
Как уточняется, сейчас Щиров и четверо оперативников отстранены и находятся в статусе подозреваемых. Им вменяют превышение должностных полномочий, пишет издание Baza (адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что защита об этом еще не знает). Из органов также уволили генерал-майоров МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Андрея Пучкова.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта
- Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили более 130 млн рублей
- В Кремле оценили предложение Володина внести изменения в Конституцию
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся лето
- Минздрав предложил продавать алкоголь вдали от жилых районов