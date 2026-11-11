Политолог назвал главные выводы по итогам переговоров в Абу-Даби

Эксперт объяснил, что, несмотря на бесспорное продвижение, стороны не дошли до результата, который можно безопасно демонстрировать. Однако все в движении, и хорошо, что оно есть, добавил Журавлев.



Также он заметил, что только украинский делегат рассуждал о сроках завершения конфликта. Это делается для внутреннего использования и чтобы показать, будто ему есть что сказать, подчеркнул политолог.



Возможность участия Европы в дальнейших консультациях зависит от ее действий. Как сказал Мединский, у ЕС должна «проснуться совесть». Журавлев раскрыл этот тезис так: чтобы сесть за стол переговоров, Евросоюз должен говорить на языке прагматики и здравого смысла, а не ультиматумов.



Недавно американский переговорщик Джаред Кушнер указал, что существенные разногласия по Украине сохраняются.

