Политолог назвал главные выводы по итогам переговоров в Абу-Даби
Прошедшая в ОАЭ трехсторонняя встреча показала, что США хотят мира. Так считает политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с ОТР он объяснил, что выборы в Конгресс уже прошли, гонка за политическими очками окончена, поэтому участие американцев в диалоге говорит об искренности.
Эксперт объяснил, что, несмотря на бесспорное продвижение, стороны не дошли до результата, который можно безопасно демонстрировать. Однако все в движении, и хорошо, что оно есть, добавил Журавлев.
Также он заметил, что только украинский делегат рассуждал о сроках завершения конфликта. Это делается для внутреннего использования и чтобы показать, будто ему есть что сказать, подчеркнул политолог.
Возможность участия Европы в дальнейших консультациях зависит от ее действий. Как сказал Мединский, у ЕС должна «проснуться совесть». Журавлев раскрыл этот тезис так: чтобы сесть за стол переговоров, Евросоюз должен говорить на языке прагматики и здравого смысла, а не ультиматумов.
Недавно американский переговорщик Джаред Кушнер указал, что существенные разногласия по Украине сохраняются.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Певица Долина решила взять паузу от концертов
- Политолог назвал главные выводы по итогам переговоров в Абу-Даби
- Нейросеть подтвердила тайный визит Чаплина в Тамбовскую область
- Диетолог предупредила об опасности колы вместо воды
- Евросоюз разрешил размещение своей военной миссии на Украине
- Техноблогер рассказал, какие гаджеты реально подешевеют на 11.11
- Медведев: Второе чтение бюджета РФ пройдет на следующей неделе
- Россиянам назвали самые кассовые отечественные кинофраншизы
- В Госдуме высказались о роли Прибалтики в атаках ВСУ
- Врач сборной России помог потерявшему сознание самбисту из Украины на ЧМ