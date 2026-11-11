Политолог назвал главные выводы по итогам переговоров в Абу-Даби

Прошедшая в ОАЭ трехсторонняя встреча показала, что США хотят мира. Так считает политолог Дмитрий Журавлев. В беседе с ОТР он объяснил, что выборы в Конгресс уже прошли, гонка за политическими очками окончена, поэтому участие американцев в диалоге говорит об искренности.

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Эксперт объяснил, что, несмотря на бесспорное продвижение, стороны не дошли до результата, который можно безопасно демонстрировать. Однако все в движении, и хорошо, что оно есть, добавил Журавлев.

Также он заметил, что только украинский делегат рассуждал о сроках завершения конфликта. Это делается для внутреннего использования и чтобы показать, будто ему есть что сказать, подчеркнул политолог.

Возможность участия Европы в дальнейших консультациях зависит от ее действий. Как сказал Мединский, у ЕС должна «проснуться совесть». Журавлев раскрыл этот тезис так: чтобы сесть за стол переговоров, Евросоюз должен говорить на языке прагматики и здравого смысла, а не ультиматумов.

Недавно американский переговорщик Джаред Кушнер указал, что существенные разногласия по Украине сохраняются.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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