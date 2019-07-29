Осужден полковник ФСБ из управления президента

Как сообщает Ura.ru, Горбатов был признан виновным в совершении особо крупного мошенничества. В рамках следствия стало известно, что во время совершения преступления он занимал должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К». Это подразделение занимается раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Горбатов совместно с двумя фигурантами дела вымогали деньги у владельцев ломбардов. Они запугивали их якобы проверками со стороны ФСБ. В общей сложности, мошенникам удалось заполучить 100 тысяч долларов, а также ценности на сумму более миллиона долларов.

Уточняется, что помимо тюремного срока полковник будет обязан выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Кроме того, экс-сотруднику администрации президента запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

