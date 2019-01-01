Задержанный спецназовец ФСБ раскрыл детали разбоя

Задержанный ранее по подозрению в разбое сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» Роман Оболенский частично признал свою вину. Как сообщил адвокат Борис Белых на заседании Московского окружного военного суда, его подзащитный раскаивается в содеянном.

В суде Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он. По признанию обвиняемого, ему дали 4 миллиона рублей. Таким образом, выходит, что семеро задержанных офицеров Федеральной службы безопасности не поровну делили награбленное.

При этом адвокат настаивал, что Оболенский не был посвящён в детали операции, а просто выполнял указание начальства. Как сообщает Москва 24, Московский окружной военный суд решил оставить Романа Оболенского в следственном изоляторе, признав законным арест подозреваемого до 11 августа.

О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятеро из них находятся в следственном изоляторе, двое — под домашним арестом. Детали дела не разглашаются, официально объявлено, что речь идет о разбое в особо крупном размере. Предположительно силовики отобрали у предпринимателя полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей. Всего по делу проходят 9 человек, в том числе сотрудник Федеральной налоговой службы.

